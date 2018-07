Cecera PD | XIV Municipio | definanziata la funivia Casalotti-Battistini

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “Leggendo l’assestamento di bilancio di Roma Capitale a pagamento, apprendiamo che i progetti delle funiviecosì come quella Jonio-Bufalotta sono state definanziate”. Così commenta il consigliere PD del XIVAlessio. “Dove verranno allocati i fondi previsti, 158.000 euro per la Jonio-Bufalotta e 300.000 per la?”. Prosegue il consigliere“dall’annuncio in pompa magna del 24 ottobre 2016 in cui la Sindaca annunciava ‘non ce ne siamo dimenticati’ ad oggi cosa è cambiato? Quale è la politica sulla mobilità e sul potenziamento del trasporto pubblico del quadrante nord ovest della capitale, da sempre il meno infrastrutturato della città?”. “Sono stati buttati due anni di governo rincorrendo un progetto fantasioso, distogliendo energia e denaro sul ...