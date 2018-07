C' è uno scontro silenzioso tra Lega e M5s

Nessuno scontro con la Silicon Valley - ma l’Europa deve proteggere i contenuti : Ai primi di settembre, la proposta di revisione della Direttiva copyright, ormai risalente a quasi venti anni fa, tornerà all'esame dell'aula di Strasburgo. Il testo approvato dalla Commissione Affari legali del Parlamento (JURI), è stato rinviato ad una discussione in plenaria da un voto negativo del 5 luglio scorso.Il relatore Voss aveva chiesto il mandato per negoziare il testo approvato in giuridica con Commissione e Consiglio ...

Roma - scontro tra due auto a Centocelle : tre feriti - uno è grave : scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una ...

Salvini : 'Diciotti? Nessuno scontro - ma tiro dritto. Entro l'estate taglio ai fondi per richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

Fortnite : l'ultima immagine promozionale della Stagione 5 anticipa uno scontro tra mondi : Domani si aprirà ufficialmente la Stagione 5 di Fortnite, e solo qualche minuto fa Epic Games ha pubblicato un'ultima immagine promozionale che questa volta fornisce un chiaro indizio sul tema della nuova Stagione dell'acclamato Battle Royale.Nei giorni scorsi, nel profilo Twitter di Fortnite, erano infatti apparse due immagini, una raffigurante una maschera dai connotati felini e un'altra in cui potevamo ammirare una bellissima ascia. ...

Migranti - Matteo Salvini : “21mila arrivi in meno rispetto all’anno scorso. Nessuno scontro con il M5S” : Matteo Salvini, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista del vertice di Innsbruck, parla della vicenda della nave Diciotti: "Non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro Paese".Continua a leggere

Florida - terrore sulla piattaforma galleggiante : scontro con uno squalo durante la battuta di pesca [VIDEO] : Una donna che stava pescando su una piattaforma galleggiante nelle acque della Florida ha avuto un terribile incontro ravvicinato con uno squalo Una donna americana di nome Lexis Chancey stava efefttuando una battuta di pesca al largo di Stuart, in Florida, quando ha avuto un terribile incontro ravvicinato con uno squalo. Il predatore aveva infatti azzannato il pesce che era finito all’amo della ragazza. Dopo attimi concitati, durante i ...

Scontro fra auto nel vibonese : due feriti - uno grave : Vibo Valentia " È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dello Scontro fra due auto avvenuto stamane sulla strada provinciale per Tropea, all'altezza del bivio per Zungri, nel vibonese. Per ...

La Via Lattea e la Galassia Salsiccia : storia di uno scontro epocale : ... le stagioni e la vita Malattie autoimmuni e psicosi Big Dipper: la NOAA chiarisce il mistero Molecole organiche nei geyser di Encelado Il testosterone e l'ambiente in cui si cresce Home - SCIENZA - ...

Mondo del Basket sotto shock : Tyler Honeycutt morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia : Tyler Honeycutt è morto a seguito di uno scontro a fuoco con la polizia di Los Angeles, i dettagli dell’accaduto Tyler Honeycutt, ex cestista del Khimki Mosca e dell’Efes di Istanbul è stato trovato morto nel suo appartamento dagli Swat di Los Angeles. Tyler Honeycutt è stato protagonista di uno scontro a fuoco con la polizia, questo il motivo del decesso del cestista statunitense. Ancora non è chiaro il motivo dello scontro a ...

Dramma nel mondo dello sport - il campione è morto durante uno scontro a fuoco con la polizia : Il mondo dello sport è sotto shock per un lutto che ha coinvolto un campione di basket, rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima è il giocatore americano Tyler Honeycutt 28 ...

Anziana muore in uno scontro frontale : L'incidente poco prima di mezzogiorno di sabato 7 in via Macia a Carmignano. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi

Stranieri - 11 miliardi all'Inps ma uno su tre pesa sul welfare. Scontro Boeri-Salvini : sui migranti : Ma quanto pesano davvero gli Stranieri sui piatti della bilancia dei conti italiani? Quanta ragione ha Tito Boeri, presidente dell'Inps, a sostenere che l'Italia ha un bisogno strategico...

Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi - ucciso in Siria/ Isis : la morte durante uno scontro ad Homs : Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi, ucciso in Siria, Isis: la morte sarebbe avvenuta durante uno scontro ad Homs fra i militari dello Stato Islamico nonché i russi e i Siriani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Conte : Salvini? Ci sono opinioni personali ma nessuno scontro : Roma, 3 lug. , askanews, 'La realtà di lavoro del nostro gruppo è molto diversa da come viene rappresentata, nelle nostre riunioni non trovereste traccia di scontri e diverbi, leggiamo i giornali per ...