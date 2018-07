C' è un Nord e c' è un Sud Altro che uscita dall' Euro

Meteo Italia : miglioramenti al Nord e sul Tirreno - si attenua il caldo afoso al Sud : Meteo Italia: miglioramenti al Nord e sul Tirreno, si attenua il caldo afoso al Sud Si attenua il caldo afoso per l’arrivo di venti di Maestrale. Migliora al Nord e Tirreno Continua a leggere L'articolo Meteo Italia: miglioramenti al Nord e sul Tirreno, si attenua il caldo afoso al Sud proviene da NewsGo.

Maltempo e temporali lasciano il Nord alla conquista del centro sud - attesi forti nubifragi : Roma - Fino a lunedì sono state prevalentemente le regioni settentrionali ad essere bersagliate dai temporali degli ultimi giorni, come accaduto nella giornata di lunedì, caratterizzata da una nuova ondata di Maltempo che è proseguita fino a tarda sera culminando sul settore padano centro-orientale. Qui si sono avuti forti temporali con grandinate e colpi di vento, per accumuli pluviometrici fino a 60mm tra Modenese e Bolognese. ...

Meteo. Perturbazione sul Centro-Nord - martedì temporali anche al Sud : Meteo. Perturbazione sul Centro-Nord, martedì temporali anche al Sud La Perturbazione numero 3 di luglio si sposterà verso il Sud Italia nella giornata di martedì Continua a leggere L'articolo Meteo. Perturbazione sul Centro-Nord, martedì temporali anche al Sud proviene da NewsGo.

Meteo - Italia spaccata in due : grandinate e trombe d’aria al Nord - afa al Sud e sulle isole : Inizio di settimana all'insegna del maltempo sul Nord Italia: dopo le grandinate di domenica notte nel piemontese, continuano pioggia e temporali anche nella giornata di lunedì su gran parte delle regioni settentrionali. Ma il Sud non può esultare: anche qui ci saranno fenomeni intensi da martedì.Continua a leggere

Che idea assurda l'Erasmus interno tra Nord e Sud : In quale paese vive, e in quale università lavora, chi vanta la 'capacità imprenditoriale' degli istituti che sarebbero stati in grado di far fruttare al meglio l'alternanza scuola-lavoro? Quanti ...

Unimpresa : necessario ridurre subito spread tra il Sud e il Nord dell'Italia : "Lo spread tra il Sud e il Nord dell'Italia va ridotto subito. E' una emergenza che il governo Conte deve affrontare con urgenza nell'interesse dell'intera economia italiana.". Lo afferma il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati contenuti nel rapporto delle Economie regionali della Banca d'Italia diffuso oggi. "Il rilancio del Sud ...

'Saremo un ponte tra Nord e sud e tra est e ovest'. Così la Romania va verso la presidenza Ue : Perché il messaggio della nostra presidenza è avvicinare la politica dell'Europa ai cittadini, senza alcuna esclusione e al di là di dove si trovino, e i cittadini alle azioni dell'Europa. Noi ...

Meteo - temporali e grandine al Nord : estate o autunno?/ Nel weekend - caldo africano al sud : punte di 42° : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Allerta Meteo - Estofex conferma il maltempo per le prossime ore sul Nord Italia e su parte del Sud : Allerta Meteo – Estofex ( European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 di domani, 11 luglio, per parti della Germania, della Svizzera, dell’Austria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia e della Polonia principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e tornado e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni. La dorsale che si stava estendendo dal Mediterraneo occidentale verso il Mar del ...

Lega - per gli iscritti due tessere diverse : una per il Nord e una per il sud : Una Lega sola dalle Alpi alla Sicilia? Non proprio. Perchè in tema di tesseramento la formazione guidata da Matteo Salvini taglia (ancora) la penisola in due: a nord c'è la Lega per l'Indipendenza della Padania, mentre a sud c'è la Lega per Salvini premier. La vicenda emerge da una storia raccontata dal giornale online Tpi: quella di due fidanzati iscritti entrambi alla Lega. Lei a Milano e lui a Taranto. --Le tessere che hanno ricevuto non sono ...

