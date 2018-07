Cdp | assemblea rinviata al 24 luglio Giorgetti | ' C' è da lavorare'

Cdp : assemblea rinviata al 24 luglio : ANSA, - ROMA, 18 LUG - L' assemblea di Cdp per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e dei vertici è stata rinviata al 24 luglio . 18 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Cdp : assemblea rinvia nomina nuovo cda a 18 luglio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – L’ assemblea degli azionisti di Cdp, riunitasi oggi, ha rinvia to la nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 18 luglio 2018. Lo comunica Cassa Depositi e Prestiti in una nota. L'articolo Cdp: assemblea rinvia nomina nuovo cda a 18 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Cdp : assemblea rinvia nomina nuovo cda a 18 luglio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – L’ assemblea degli azionisti di Cdp, riunitasi oggi, ha rinvia to la nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 18 luglio 2018. Lo comunica Cassa Depositi e Prestiti in una nota. L'articolo Cdp: assemblea rinvia nomina nuovo cda a 18 luglio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Cdp - Assemblea approva bilancio e 1 - 3 miliardi di dividendi : Teleborsa, - Via libera dall' Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti , CDP, al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che presenta un utile netto di 2,2 miliardi di euro. Agli ...

Cdp - Assemblea approva bilancio e 1 - 3 miliardi di dividendi : Via libera dall' Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti , CDP, al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che presenta un utile netto di 2,2 miliardi di euro. Agli azionisti, spiega ...

Cdp : slittano nomine - assemblea approverà bilancio con utili in crescita : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Si delinea una nuova fumata nera per il rinnovo dei vertici della Cassa depositi e prestiti. Il 28 e il 29 giugno l’assemblea approverà il bilancio -rispettando così i termini previsti dalla legge- ma verrà sospesa per essere riaggiornata quando il sudoku delle nomine del nuovo cda sarà completato. Il ministero dell’Economia, viene spiegato da fonti governative all’Adnkronos, ha preferito ...