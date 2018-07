Caso Regeni : Conte - lavoriamo a progetto che speriamo porti giustizia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini è stato oggi in Egitto come concordato e in Egitto andrà, come concordato, il ministro Moavero. Il presidente del Consiglio si muoverà quando ci saranno alcuni passaggi che riteniamo significativi”. Sul Caso Regeni “c’è un percorso che stiamo seguendo, che abbiamo progettato, programmato, che stiamo cercando di realizzare. Sono quindi tutti passaggi che si ...

Caso Regeni - Salvini in Egitto : “Vogliamo fare giustizia”/ “Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo” : Caso Regeni, Salvini in Egitto: “Vogliamo fare giustizia per la famiglia e l'Italia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo”. Le ultime notizie sull'incontro al Cairo(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Caso Regeni : Salvini - da Egitto promessa di risposte in tempi brevi (2) : (AdnKronos) – “Dobbiamo riallacciare una collaborazione tra Italia e Egitto -ha detto Salvini- che è fondamentale, strategica, inevitabile. La premessa, ovviamente, è la chiarezza su quanto accaduto a Giulio Regeni. Chiarezza è stata promessa, e chiarezza e giustizia verrà fatta per la famiglia ma anche per il popolo italiano. Siamo sicuri che l’iniziativadella giustizia egiziana sarà rapida e darà risposte certe”. ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Mi è stato promesso chiarezza, con risposte certe in breve tempo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Sisi a Il Cairo.

Caso Regeni - Salvini in Egitto incontra Al Sisi : 'Fare piena luce' - : Il ministro dell'Interno ha incontrato al Cairo il presidente egiziano. Il Viminale riferisce di un colloquio "lungo e cordiale". Al centro dei colloqui il rafforzamento delle iniziative in tema di ...

Salvini incontra presidente egiziano : fare luce su Caso Regeni : Roma, 18 lug., askanews, - Si è svolto questa mattina a Il Cairo un lungo e cordiale colloquio tra il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ...

Caso Regeni - Conte : “Verità per Giulio”/ Ultime notizie : famiglia in Egitto con le istituzioni italiane? : Caso Regeni, premier Giuseppe Conte incontra genitori a Palazzo Chigi: “Verità per Giulio”. Le Ultime notizie: famiglia in Egitto con le istituzioni italiane? Spunta l'ipotesi.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Caso Regeni : Conte - governo farà di tutto per giungere alla verità : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Oggi ho voluto incontrare i genitori di Giulio Regeni, dei quali comprendo il grande dolore, affinché non si sentano soli e abbandonati dalle istituzioni italiane”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota diffusa dopo l’incontro con Paola Deffendi e Claudio Regeni a Palazzo Chigi. “Prima di questo incontro – prosegue il premier – ho acquisito dal ...

Caso Regeni : Fico incontra genitori - Stato ha obbligo di arrivare a verità : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Continua una strada percorsa con i genitori di Giulio Regeni, ci siamo già incontrati un mese fa. Una strada che oggi continua con anche il ministro degli Esteri, Moavero”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell’incontro a Montecitorio con i genitori di Giulio Regeni a cui ha partecipato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero.“E’ stata una ...

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Oggi pomeriggio alle ore 16.30 a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, alle 15 riceverà il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la famiglia Regeni. L'incontro si terrà nello studio del presidente.