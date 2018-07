**Caso Regeni : Salvini - da Egitto promessa di risposte in tempi brevi** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Mi è stato promesso chiarezza, con risposte certe in breve tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Sisi a Il Cairo. L'articolo **Caso Regeni: Salvini, da Egitto promessa di risposte in tempi brevi** sembra essere il primo su SPORTFAIR.