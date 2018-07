Case popolari | gli slogan contro lo straniero funzionano poco

Infiltrazioni nei soffitti e vermi dalle pareti : così si vive nelle Case popolari a est di Roma : Roma - Franca, Tilde, Palmira e Maria Raffaella abitano negli appartamenti delle case popolari di via Don Primo Mazzolari: è la zona vecchia del quartiere Ponte di Nona, oggi conosciuta come Villaggio...

Regione Abruzzo - Pettinari : vergognosa sanatoria per Case popolari occupate - : L'Aquila - Sono circa 2mila i cittadini in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Famiglie che nel pieno della legalità attendono ciò che lo Stato assegna loro di diritto. Ma oggi il Consiglio regionale ha deciso di tutelare “gli altri”: persone che sono entrate negli alloggi senza averne diritto. Si chiamano occupanti senza titolo e oggi la giunta D’Alfonso, attraverso un emendamento legato ad una legge intrusa, ...

Regione Lombardia - Case popolari - riforma flop : «Lotteria delle assegnazioni» : «Criticità», «fragilità», mancanza di «visione d'insieme» e prezzo «oneroso» delle procedure per i cittadini più fragili. La sperimentazione del regolamento regionale per l'assegnazione degli alloggi ...

Raggi : assegnate più di 1000 Case popolari : Roma – “Ci sono persone in difficolta’ che aspettano una casa da anni e anni. Una delle nostre priorita’ e’ quella di far scorrere le graduatorie delle case popolari. In quest’ultimo mese ne abbiamo assegnate 55, e piu’ di 1.000 da quando ci siamo insediati in Campidoglio”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Si tratta di numeri importanti- aggiunge-. Basta pensare che ...

Inoki contro Marracash : 'Hai preso lo stile dai marocchini delle Case popolari' (VIDEO) : Si riaccende per l'ennesima volta l'eterno scontro tra Marracash e Inoki Ness. Non sono infatti piaciuti all'uomo simbolo di Rap Pirata alcuni passaggi di una recente video intervista durante la quale il King Del Rap si è proclamato come il primo vero rapper di strada d'Italia, capostipite dello street rap made in Italy, quindi primo artista hip hop dello stivale con un background di periferia, poverta' estrema, vita di quartiere, case ...

Terremoto - 5 a processo per crollo Case popolari di Amatrice. “Costruite con materiali inadeguati e pilastri sottili” : C’è anche un ex assessore del Comune di Amatrice tra i 5 imputati che saranno processati per il crollo di due palazzine di case popolari avvenuti dopo il Terremoto del 24 agosto 2016 in Centro Italia. Nei crolli degli stabili, che si trovavano in piazza Sagnotti nella cittadina-simbolo del sisma di due anni fa, morirono 18 persone, mentre 3 rimasero ferite. Secondo le conclusioni delle indagini tecniche e degli accertamenti condotti dai pm ...

Terremoto ad Amatrice - in cinque a processo per il crollo delle Case popolari : Nel sisma del 24 agosto 2016 morirono 18 persone negli alloggi ex Iacp e Ater. L'accusa è di omicidio colposo plurimo

Una app per i 28 mila inquilini delle Case popolari : È stata presentata martedì, a milano, e promette di innescare una piccola rivoluzione nell'universo delle case popolari. Si tratta della nuova app sviluppata da Atc per favorire l'accessibilità ai ...

Via Canova - tre dell'inseguimento vivevano in Case popolari. I condomini : "Liti e soprusi" : Firenze, 13 giugno 2018 - Mesi, in alcuni casi anni di una convivenza difficile. Costellata di lettere inviate al Comune, richieste dei condomini a Casa Spa , l'ente che gestisce gli alloggi popolari, ...

Agrigento - Case popolari pericolanti a Ribera : 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune : Agrigento, case popolari pericolanti a Ribera: 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune A causa di una firma, non possono tornare nelle proprie abitazioni. L’inviata di “Striscia la Notizia” Stefania Petyx si è recata nuovamente sul posto per documentare la situazione Continua a leggere L'articolo Agrigento, case popolari pericolanti a Ribera: 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune proviene da NewsGo.

Milano. Risorse Pon Metro per il recupero di 81 Case popolari sfitte : case popolari recuperate con i fondi PON Metro. Sono state affisse le ultime targhe sulle facciate degli stabili in cui