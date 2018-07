Casamonica | i rapporti con la ‘ndrangheta e quelli con la banda della Magliana | così il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) I contatti con il camorrista “romano” Michele Senese econ l’onnipresente Massimo Carminati. Il vecchio rapporto di zio Vittorio con Enrico Nicoletti, storico cassiere de La(“er Secco”, per gli amanti di Romanzo Criminale). Soprattutto, i nuovi affari intrapresi con laed in particolare con Domenico Strangio del clan di San Luca. Ieri come oggi, inon sono solo “zingari” strozzini appassionati di Rolex ma – come emerge dalle carte dell’inchiesta Gramigna – inseriti in un contesto mafioso nazionale che li ha visti sempre più protagonisti ed autonomi. Enumerosi da avere la meglio su qualsiasi altro gruppo criminale autoctono come evidenza in un colloquio il super testimone Massimiliano Fazzari: “Un gruppo di romani davanti ainon sono nessuno, anche se sparano. Questi sono tanti e sono organizzati bene, diventano potenti ...