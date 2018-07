Cartomante pagata 7 cent al minuto chiede aiuto al sindacato

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Per oltre un anno Alessandra (nome di fantasia) ha lavorato comein un caller di Taranto, con uno "stipendio" di 7esimi per ognidi conversazione. Una paga davvero esigua per un impiego full time a tutti gli effetti, che un mese fa ha spinto la donna a licenziarsi e a rivolgersi al, in particolare alla Slc Cgil. "Inizialmente - riferisce Alessandra in una nota diffusa dall'organizzazione sindacale - lavoravo sei ore al giorno, poi siccome i clientivano di parlare con me ho iniziato a lavorare anche otto ore al giorno. Si lavorava sei giorni alla settimana e ogni mese dovevo garantire due domeniche. Per ottenere il pagamento mensile era un'odissea ogni volta: dopo i primi mesi in cui ricevevo una ricarica postepay mediamente di quasi 400 euro, il referente con cui mi interfacciavo ha cominciato ad accampare scuse per spiegare le ...