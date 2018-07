Carcere | Bonafede | ' Detenuti stranieri via anche senza consenso'

Bonafede : “I corrotti devono andare in Carcere. Solo con certezza della pena lo Stato sarà credibile” : “I corrotti devono andare in carcere”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tirato in ballo sul caso Stadio della Roma, rompe il silenzio con un post sulla corruzione pubblicato sul blog delle stelle: “I cittadini oggi si aspettano una risposta molto chiara e precisa. Il principio della certezza della pena va ribadito e va tenuto presente per dare una risposta di credibilità“, scrive Bonafede. Nel suo intervento ...

