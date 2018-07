Canoa slalom | Mondiali Junior e Under 23 2018 | Marcello Beda | Davide Ghisetti e Jakob

Canoa slalom - Europei junior/under23 Ivrea 2018 : passano in semifinale Ivaldi - Ceccon e Lucato : Si sono appena concluse le eliminatorie delle prove under 23 della sessione mattutina agli Europei junior/under23 di Canoa slalom in corso ad Ivrea: passano alle semifinali nel K1 femminile Eleonora Lucato e nel C1 maschile Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon, mentre nella stessa specialità va fuori Gabriele Ciulla. Nel C1 maschile centrano la qualifica nella prima discesa sia Raffaello Ivaldi, ottavo in 86.68, che Palo Ceccon,18° in 89.78. Fuori ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Italia d’argento nel K1 U23 maschile a squadre! Medaglia sfiorata nella gara junior : Arriva la seconda Medaglia azzurra ai Mondiali junior e Under 23 di Canoa slalom, iniziati oggi ad Ivrea. Dopo il bronzo nel K1 junior femminile, l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del K1 U23 maschile. Autori di questa impresa sono stati Marcello Beda, Davide Ghisetti Jakob Weger che hanno chiuso la finale con il tempo di 90.31, a 2.10 dalla Francia, completa il podio l’Austria con un ritardo di 3.50. Sfuma invece di un soffio la ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Ivrea 2018 : l’Italia conquista il bronzo nel K1 junior femminile a squadre : Si aprono con una medaglia nella prima sessione delle prove a squadre gli Europei junior/under23 di Canoa slalom scattati questa mattina ad Ivrea: Marta Bertoncelli, Francesca Malaguti ed Elena Borghi hanno centrato la medaglia di bronzo nel K1 junior femminile nell’ultima delle quattro prove disputate questa mattina. Di seguito tutti i risultati odierni: K1 junior femminile 1 Repubblica Ceca 109.38 2 Slovenia 109.70 +0.32 3 Italia (Marta ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Ivrea 2018 : l’Italia ha molteplici carte da giocare : Tutto pronto per gli Europei junior/under23 di Canoa slalom, che si terranno ad Ivrea da domani a domenica: la nazionale italiana, reduce dal lungo ritiro preparatorio nella città piemontese, potrà giocarsi in casa alcune carte da medaglia. Sia tra gli under 23 che nella categoria junior alcuni azzurrini partiranno tra i favorite per il podio. Domani il via con le prove a squadre, poi da mercoledì avanti con le prove individuali. Tra gli under23 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : l’Italia chiude senza acuti. Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi eliminati in semifinale : l’Italia chiude senza acuti la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom ad Augsburg (Germania). Anche gli ultimi due azzurri impegnati in gara sono usciti di scena in semifinale, per una prova complessiva quindi decisamente opaca. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati dell’ultima giornata. Nel K1 Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi saltano entrambi una porta e chiudono la semifinale nelle retrovie, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : Stefanie Horn - Roberto Colazingari e Stefano Cipressi si fermano in semifinale : Seconda giornata negativa per l’Italia nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Ad Augsburg (Germania) i tre azzurri impegnati nelle gare odierne sono stati eliminati in semifinale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal K1 dove Stefanie Horn non riesce a ripetere la prestazione di Cracovia e chiude la semifinale in 14ma posizione. L’atleta italo-tedesca ha commesso due errori, accumulando ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : cinque azzurri accedono in semifinale. Stefanie Horn terza in batteria : Si è aperta oggi ad Augsburg (Germania) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Prima giornata positiva per l’Italia, con cinque azzurri su sette che accedono alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal kayak dove Stefanie Horn apre subito bene timbrando il terzo tempo nella prima run. L’azzurra, reduce dal terzo posto di Cracovia, ha chiuso la sua prova senza sbavature in ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : Stefanie Horn cerca di consolidare il podio in classifica : Neppure il tempo di mandare in archivio la tappa di Cracovia, che la Coppa del Mondo di Canoa slalom si sposta ad Augusta, in Germania. Per quanto riguarda l’Italia, le speranze sono riposte tutte in Stefanie Horn, reduce dal terzo posto polacco, che l’ha proiettata al terzo posto anche in classifica generale. Nel kayak femminile, infatti, anche nel fine settimana teutonico vedremo in gara la sola Stefanie Horn per la squadra ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per gli Europei junior/under23 di Ivrea. Occhio a Raffaello Ivaldi ed Elena Borghi : Si corre in casa, e non solo metaforicamente, per alcuni atleti azzurri: gli Europei junior/under23 di Canoa slalom si terranno infatti ad Ivrea dal 17 al 22 luglio e per la nazionale italiana martedì 10 inizierà il ritiro preparatorio. Davide Ghisetti, chiamato ad un tour de force, essendo in gara fino a domenica ad Augusta con i senior in Coppa del Mondo, e Raffaello Ivaldi, che vivono a pochi chilometri dal centro piemontese, infatti, ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Augusta. Saranno sette gli azzurri in gara : Per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui alquanto grigia, a parte i risultati di Stefanie Horn, Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti hanno operato alcuni cambi in vista della terza tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, che andrà in scena nel weekend ad Augusta, in Germania. Nel kayak maschile confermati Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi, mentre Marco Vianello viene sostituito da Davide Ghisetti, nel settore femminile ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Stefanie Horn canta e porta la croce in casa Italia : Ora i campanelli d’allarme sono forti: la tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom disputata a Cracovia, in Polonia, ancora una volta ha segnalato un movimento azzurro in forte difficoltà. Il magnifico podio ottenuto da Stefanie Horn nel kayak femminile non può nascondere le brutte prestazioni del resto della squadra Italiana. Il terzo posto di Stefanie Horn è il fiore all’occhiello della sin qui grigia stagione della pagaia azzurra: ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini fuori in semifinale : Si chiude senza sussulti la tappa di Cracovia di Coppa del Mondo di Canoa slalom: in Polonia sia Giovanni De Gennaro nel kayak maschile che Chiara Sabattini nella canadese femminile mancano l’accesso alla finale. Vincitori di tappa sono l’australiana Jessica Fox ed il britannico Joseph Clarke. Nella canadese femminile dominio dell’australiana Jessica Fox, che chiude in 96.51, facendo il vuoto: l’iberica Nuria Vilarrubla, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Stefanie Horn terza nel K1! Colazingari - Cipressi e Ceccon fuori in semifinale nel C1 : Stefanie Horn sale sul podio nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. A Cracovia (Polonia) la 27enne italo-tedesca chiude al terzo posto la finale del K1, alle spalle dell’australiana Jessica Fox, campionessa iridata in carica, che si impone sulla francese Lucie Baudu. Il cammino di Horn era iniziato ieri con il 20° posto in batteria che le aveva dato il pass diretto per la semifinale. Qui ha ottenuto il decimo ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : in semifinale Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini : Nel pomeriggio si sono disputate a Cracovia, nel corso della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, le eliminatorie della canadese femminile e del kayak maschile: sono passati alle semifinali Chiara Sabattini e Giovanni De Gennaro, mentre sono finiti fuori Christian De Dionigi e Marco Vianello. Nella canadese femminile Chiara Sabattini ha strappato un posto in semifinale arpionando il nono e penultimo crono utile nella seconda run in ...