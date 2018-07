Cannabis legale | a Padova spunta distributore automatico ed è già polemica

Cannabis legale - il Consiglio superiore di sanità : «No alla vendita degli spinelli "light"» : Il Consiglio superiore di sanità (Css) contro la 'Cannabis light'. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso dell'Adnkronos Salute,...

Canada - la Camera approva Cannabis legale : via-libera ad agosto : Il Canada potrebbe presto divenire il primo membro del G-7 a legalizzare l'uso della cannabis per scopi ricreativi. Dopo la decisione favorevole, in prima lettura, del Senato, il disegno di legge ...

Fedez e J-Ax - perchè si separano?/ La causa : la Cannabis legale "Maria Salvador"? : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma c'è chi rivela che la loro separazione sia avvenuta anche sul punto di vista personale(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Cannabis legale - il Canada fa sul serio : dal Senato arriva il sì alla legge : Il Canada fa un grosso passo in avanti verso la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo: il Senato canadese ha infatti approvato la legge rende legale l’uso della...

Cannabis LEGALE?/ Marijuana light - il cavallo di Troia dei radical chic per morire di sballo (e in regola) : Anche il ministero dell'Agricoltura riconosce e incoraggia la coltivazione della CANNABIS light, quella che non supera lo 0,2% del Thc. Un business economico, ma non solo. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:08:00 GMT)J-AX APRE NEGOZIO DI MARJUANA LEGALE/ Invece di lamentarci, diamo ai giovani un amore più grande

Cannabis legale - le regole per coltivare la pianta senza autorizzazione : Via libera alla coltivazione della canapa se la pianta ha un tasso di thc inferiore allo 0,2% mentre, come previsto da regolamento europeo, è necessaria l’autorizzazione nel caso in cui la percentuale sia superiore. Qualora questa risulti superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6% l’agricoltore non ha alcuna responsabilità. Se però la soglia viene oltrepassata, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle ...

Cannabis legale - le regole del ministero per coltivare la pianta senza autorizzazione : Via libera alla coltivazione della canapa se la pianta ha un tasso thc di oltre lo 0,2% mentre, come previsto da regolamento europeo, è necessaria l’autorizzazione nel caso in cui la percentuale sia superiore. Qualora questa risulti inoltre superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6% l’agricoltore non ha alcuna responsabilità. Se però la soglia viene oltrepassata, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione ...

A Torino fattorini in bici consegnano Cannabis a domicilio : “E’ perfettamente legale” : Legal Delivery è una start up in cui dei riders in bici consegnano prodotti a base di cannabis legale a domicilio.Continua a leggere

Cannabis legale : si può guidare dopo aver fumato? : Farsi una canna di “erba legale” non mette al riparo dalla sospensione della patente e dalle conseguenze penali che possono derivare dall'averla fumata. Se infatti anche in Italia dilaga la ...