Campidoglio cerca dirigenti | c’è tempo fino al 23 luglio

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – Ilha avviato le procedure per reperire, in posizione di comando (provenienti da altre amministrazioni) o adeterminato. Intanto si avvia a conclusione la procedura di mobilita’ esterna per l’acquisizione di 4tecnici. E’ quanto diffuso dal Comune di Roma. Tra le figure rite in posizione apicale: direttore della direzione Acquisizioni Consegne e Conservatoria del dipartimento Patrimonio e Politiche abitative (III fascia); direttore della Protezione civile del dipartimento Sicurezza e Protezione civile; direttore del settore Rigenerazione (dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica). Tra gli incarichi adeterminato: direzione Politiche energetiche e Paesc, direzione Trasporto pubblico locale (dipartimento Mobilita’ e Trasporti), Unita’ organizzativa Coordinamento Amministrativo centrale ...