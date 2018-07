Campidoglio | A settembre primi sensori Bluetooth per monitorare flussi pedonali

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Entro l’anno saranno installati in 27 aree per “mappatura” Centro storico. Obiettivo: nuova progettazione zone 30 e isole ambientali Roma –e individuare le aree dove limitare traffico e smog per realizzare nuove isole ambientali e zone 30. Con questo obiettivo entro l’anno saranno installatidi ultima generazione su impianti semaforici peri tempi di percorrenza deie veicolari. Le prime operazioni partiranno entro. A oggi sono stati individuati 27 punti del Centro storico, dove saranno raccolti e analizzati i dati (Ara Pacis, Castel Sant’Angelo, Largo Argentina, Piazza Venezia, Colosseo, Trastevere, San Pietro, Circo Massimo, Flaminio). “Con questiavremo dati aggiornati per mappare intere aree del Centro storico e valutare possibili interventi dizzazione e isole ambientali. ...