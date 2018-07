Camp Jeep 2018 | passione off road

Camp Jeep 2018 : un’edizione da record all’insegna della Nuova Wrangler : Lo scorso fine settimana è andato in scena in Austria il più importante evento del Jeep® Owners Group (J.O.G.): un grande successo che ha registrato una partecipazione massiccia da tutta Europa L’edizione 2018 del Camp Jeep® è stata l’edizione dei record. L’inimitabile evento ogni anno consente ai possessori di un SUV della gamma più premiata di sempre di esprimere la propria passione per il brand Jeep. Quest’anno ha ...