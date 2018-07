Camera | Capigruppo si aggiorna a domani dopo seduta comune Parlamento

M5s - eletti i nuovi capigruppo : Francesco D’Uva alla Camera e Stefano Patuanelli al Senato : In piena trattativa per le nomine dei sottosegretari e dei viceministri del governo Conte, il Movimento 5 stelle inizia a sciogliere i primi nodi politici. Nell’assemblea parlamentare dei gruppi pentastellati di martedì 5 giugno sono stati eletti i nuovi capigruppo. Si tratta di Francesco D’Uva per la Camera dei deputati e di Stefano Patuanelli per il Senato. Nomine che sono diventate necessarie dopo che i precedenti capigruppo, ...

Chi sono D'Uva e Patuanelli - i nuovi capigruppo M5s alla Camera e al Senato : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo M5s rispettivamente alla Camera e al Senato. Lo ha deciso l'assemblea dei parlamentari riunita ieri sera dopo il voto di fiducia al governo Conte...

Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo del M5s a Camera e Senato : Una cosa di cui non parla mai, ma che è uno dei motivi del suo impegno in politica, è l'uccisione del nonno Nino D'Uva, avvocato, per mano della mafia 30 anni fa. A Palazzo Madama a guidare la truppa ...

M5S - Patuanelli e D'Uva eletti capigruppo di Camera e Senato : Il Senatore Stefano Patuanelli e il deputato Francesco D'Uva sono i nuovi capigruppo M5s di Camera e Senato. Li ha eletti l'assemblea dei gruppi pentastellati che si è riunita questa sera per ...

Camera : capigruppo giovedì alle 12 e 30 : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – La conferenza dei capigruppo della Camera è stata convocata per giovedì 7 giugno alle 12 e 30. L'articolo Camera: capigruppo giovedì alle 12 e 30 sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Camera : giovedì capigruppo per calendario - c’è anche Def : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Si terrà giovedì una nuova capigruppo della Camera per stabilire il calendario dei lavori. Tra i provvedimenti, il Def che dovrà essere votato dall’aula della Camera e del Senato nella settimana dall’11 al 15 giugno. La data sarà concordata con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. L'articolo Camera: giovedì capigruppo per calendario, c’è anche Def sembra essere il primo su SPORTFAIR.