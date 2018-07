California | incendio minaccia parco di Yosemite | morto un pompiere

California : vasto incendio minaccia il Parco Nazionale di Yosemite - ordinate evacuazioni : vasto incendio nel nord della California: le fiamme minacciano il Parco Nazionale di Yosemite. Sono già stati ridotti in cenere oltre 50 km quadrati di territorio e almeno una persona (un vigile del fuoco) ha perso la vita. Sul posto almeno 1.500 i pompieri: il rogo è alimentato da migliaia di piante morte per la siccità nei due anni precedenti (27 milioni di piante sono morte nel 2017 e 62 milioni l’anno prima). Le autorità hanno disposto ...

Maxi incendio in California : evacuate 300 persone : Un enorme incendio è divampato nelle campagne della California settentrionale: le fiamme minacciano circa 700 case. Il rogo si è originato a circa 160 km a nord-est di San Francisco e lunedì sera – anche a causa di forti venti – aveva già interessato una superficie di circa 243 km quadrati. evacuate circa 300 persone. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Maxi incendio in California: evacuate 300 persone sembra essere il ...

Usa - grande incendio in California : 8.00 Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle campagne della California del nord e minaccia circa 700 case. Le fiamme, partite sabato scorso a circa 160 chilometri a nord-est di San Francisco e alimentate da forti venti, sono arrivate a coprire una superficie di circa 243 chilometri quadrati. A circa 300 persone è stato chiesto di lasciare le loro abitazioni. Al momento non sono stati segnalati feriti.