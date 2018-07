Caldo | due anziani morti per un malore a Cagliari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Duesonoimprovvisamente stamani aprobabilmente per il. I due casi a distanza di un’ora circa l’uno dall’altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di Mulinu Becciu. Intorno alle 10,30 Ilario Pilia, ex ufficiale dell’Esercito in pensione, è morto nello stabilimento balneare dell’Esercito, al Poetto, per un improvviso. Il pensionato è entrato in acqua e ha fatto alcune bracciate, poi è uscito e si è messo a chiacchierare con il figlio vicino agli ombrelloni quando si è improvvisamente accasciato sulla sabbia, colto da un. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai bagnini che hanno poi allertato il 118, ma per lui non c’è stato niente da fare. Non si conoscono ancora le cause del decesso dell’ultrasettantenne, sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando ...