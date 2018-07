Calciomercato Sampdoria | si tenta la beffa all’Udinese | le ultime ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Calciomercato Sampdoria - si lavora per trovare il sostituto di Zapate : gli ultimi aggiornamenti : Il club blucerchiato è al lavoro per regalare a Giampaolo il sostituto di Zapata, l’obiettivo è quello di arrivare a Defrel Partito Zapata con destinazione Atalanta, la Sampdoria lavora per individuarne il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Gregoire Defrel, attaccante che non ha trovato spazio alla Roma. Il club del presidente Ferrero conta di arrivare al giocatore francese, provando a convincere i giallorossi a ...

Calciomercato Sampdoria : preso il portiere Audero : Emil Audero è il nuovo portiere della Sampdoria: arriva in prestito oneroso dalla Juve. La squadra ligure potrà riscattarlo a 11 milioni, mentre il club bianconero avrà il controriscatto a 15. Oggi a Milano l’operazione è stata conclusa dal responsabile dell’area tecnica blucerchiata Walter Sabatini, insieme al direttore sportivo Carlo Osti. Dopo i ripetuti dietrofront della Chapecoense per il portiere brasiliano Jandrei, la ...

Calciomercato Sampdoria - Torreira saluta : «Sarò sempre tifoso blucerchiato» : GENOVA - Dopo la firma con l' Arsenal , suo nuovo club, Lucas Torreira ha voluto salutare la Sampdoria e i suoi tifosi dopo il biennio trascorso in blucerchiato, utilizzando il proprio profilo ...

Calciomercato Sampdoria - il saluto di Torreira : «Cresciuto tanto in queste due stagioni» : ... anche se sarò lontano, non potrò mai dimenticare l'importanza di avervi avuto dalla mia parte, tutti, fin dal primo allenamento in cui ho indossato la maglia più bella del mondo. Tifosi, presidente ...

Calciomercato Sampdoria - sfuma definitivamente la pista Jandrei : avanti tutta per Audero : La Chapecoense non ha rispettato l’ultimatum della Sampdoria relativo a Jandrei, per questo motivo i blucerchiati hanno cambiato obiettivo per la porta La Sampdoria ha deciso di non aspettare oltre, la risposta della Chapecoense all’offerta di 2.5 milioni di euro per Jandrei non è arrivata e, per questo motivo, la trattativa si è bruscamente interrotta. I brasiliani non hanno rispettato l’ultimatum del club italiano che, ...

Calciomercato Sampdoria - ecco il sostituto di Duvan Zapata : Calciomercato Sampdoria – Cessione a sorpresa in casa Sampdoria nelle ultime ore, chiusa la trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata, il futuro del colombiano sembrava in Cina, poi l’inserimento del club nerazzurro. Ed il sostituto in casa Blucerchiata? E’ stato individuato e si tratta di Grégoire Defrel, accordo raggiunto con la Roma mentre manca ancora quello con il calciatore che però alla fine non dovrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - acquistati due brasiliani : Il nuovo portiere della Sampdoria è il brasiliano Jandrei: arriva a titolo definitivo dalla Chapecoense. Trovata l’intesa dopo i problemi registrati nei giorni scorsi quando il club sudamericano aveva alzato il prezzo del cartellino del giocatore: ai brasiliani dovrebbero andare 3,5 milioni. Per il portiere si parla di un biennale. E dal Brasile arriverà anche il terzino sinistro: è il 22enne Junior Tavares acquistato dal San Paolo ...

Calciomercato Sampdoria - scatta la caccia al sostituto di Zapata : tre i nomi sul taccuino di Ferrero : L’addio di Zapata con destinazione Atalanta spinge la Sampdoria a caccia del sostituto, sono tre i nomi che stuzzicano Ferrero e i suoi collaboratori La Sampdoria saluta Duvan Zapata, è fatta per il passaggio dell’attaccante colombiano all’Atalanta. Operazione da ventisei milioni di euro, quattordici di prestito biennale e diritto di riscatto fissato a dodici. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Un colpo che apre adesso la ...

Calciomercato Sampdoria - procede l’operazione Tavares : ma spunta un ostacolo non di poco conto : Il club blucerchiato continua a trattare con il San Paolo Junior Tavares, ma deve prendere in fretta una decisione Salutato Torreira, passato ufficialmente all’Arsenal, la Sampdoria adesso si concentra sul mercato in entrata. Il club blucerchiato continua a monitorare la situazione di Junior Tavares, talento classe 1996 del San Paolo. Una trattativa resa insidiosa dal fatto che i doriani hanno al momento una sola casella libera per ...

Calciomercato Atalanta - super offerta per Zapata della Sampdoria : L'Atalanta all'assalto di Duvan Zapata. L'attaccante della Sampdoria, dopo essere stato corteggiato dal Jiangsu Suning, è finito nel mirino dei nerazzurri, che sarebbero pronti a fare un ...

Calciomercato Sampdoria - Torreira ha firmato con l'Arsenal : GENOVA - Lucas Torreira vestirà la maglia dell' Arsenal : la Sampdoria annuncia di aver ceduto a titolo definitivo il regista nato in Uruguay l'11 febbraio del 1996, che lascia i colori blucerchiati ...

