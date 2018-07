Calciomercato Parma | in arrivo tre svincolati NOMI e DETTAGLI ...

Calciomercato Parma - Faggiano studia già il prossimo colpo : che sfida con il Benevento : Il club emiliano ha messo nel mirino Cristian Galano, giocare liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese Il Parma non rimane con le mani in mano e, in attesa delle decisioni della Procura Federale, prosegue la propria attività di mercato. Il prossimo obiettivo si chiama Cristian Galano, giocatore liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese. Non sarà facile però arrivare a mettere le mani sul giocatore, dal ...

Calciomercato Parma - ufficiale : Gobbi firma fino al 2019 : Parma - Ritorno al Parma per Massimo Gobbi . Il club crociato ne ha infatti annunciato il tesseramento. Il giocatore classe 1980, come si apprende dal comunicato del Parma, "ha firmato un contratto ...

Calciomercato Parma - operazione a sorpresa per gli emiliani : ritorna un grande ex : Il club emiliano ha ingaggiato lo svincolato Massimo Gobbi, che in carriera ha giocato cinque anni con la maglia del Parma Tre anni dopo, Massimo Gobbi torna a Parma. Svincolato dal Chievo al termine della passata stagione, l’esterno classe 1980 riparte dal club emiliano,club con cui ha giocato dal 2010 al 2015. Firma sul contratto annuale già arrivata e tanta voglia di ripartire che Gobbi, che nella giornata di domani sarà già in ...

Calciomercato Parma - non solo Cassano per gli emiliani : pronto un doppio colpaccio per l’attacco : La società emiliana ha messo nel mirino Petagna e Borriello, l’arrivo di uno dei due attaccanti non escluderebbe l’altro Attacco rivoluzionato per il Parma in vista della prossima stagione, il club emiliano non solo ha incassato la richiesta di Cassano di poter tornare in campo, ma ha messo nel mirino due attaccanti di sicuro affidamento. LaPresse/Mauro Locatelli Si tratta di Andrea Petagna e Marco Borriello, con il primo sotto ...

Calciomercato - Cassano : autoproposta al Parma per tornare a giocare. Contratto con clausola 'anti-cassanate'? : Lascia? No, raddoppia. O meglio, ritorna, Antonio Cassano e il Parma. Fu amore tra il 2013 e il 2015, potrebbe risbocciare nell'estate del 2018. L'attaccante, senza squadra dal 27 luglio 2017 quando ...

Calciomercato Parma - l’asse con il Napoli diventa caldissimo : gli emiliani tentano il doppio colpaccio : Il club emiliano è interessato ad Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori in esubero che il Napoli potrebbe cedere L’asse tra Parma e Napoli si fa sempre più caldo. Dopo la chiusura della trattativa per Sepe, i due club stanno valutando adesso una doppia operazione, utile ad entrambe le società. Gli emiliani infatti hanno messo gli occhi su Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori che difficilmente troveranno spazio nella ...

Affari ed intrecci sull’asse Cagliari-Parma : le ultime novità di Calciomercato : Cagliari-Parma trattative caldissime tra i due club che si stanno contendendo alcuni obiettivi di mercato in questa fase della sessione estiva Cagliari-Parma, un asse che potrebbe accendersi nelle prossime ore in chiave calciomercato. Le due società hanno infatti alcuni intrecci legati a trattative che potrebbero coinvolgere entrambe le squadre. Un calciatore che potrebbe viaggiare da Cagliari a Parma è il centrocampista Cigarini, ancora ...

Calciomercato Parma - colpo Bruno Alves : visite mediche e firma per il portoghese : colpo a sorpresa del Parma , che ha praticamente definito l'acquisto di Bruno Alves . Il difensore portoghese, già in Italia nella stagione 2016/2017 con la maglia del Cagliari , sta svolgendo le ...