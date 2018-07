Calciomercato Napoli | quattro nomi che infiammano i tifosi | pronto il colpo per Ancelotti

Calciomercato Napoli : in arrivo il bomber che piace ad Ancelotti - Karim Benzema : dal profilo Twitter del giocatore Il numero nove è già stato preso da Simone Verdi, ma non vuol dire che il Napoli non sia alla ricerca di un bomber di razza per la prossima stagione. Ruolo incarnato ...

Calciomercato Napoli - Di Maria : mossa Ancelotti : ... secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', Carlo Ancelotti ha avuto un contatto telefonico con il 'Fideo', che conosce bene dai tempi in cui allenava il Real ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - Inter : idea Henrichs. Napoli - pressing per Lainer : Calciomercato sempre più rovente, tante le trattative pronte a entrare nel vivo. In casa Inter l'obiettivo principale al momento è quello di regalare a Luciano Spalletti un nuovo esterno destro: il ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “Ruiz è il nostro top player” : “Fabian Ruiz? Tutti quelli che noi scegliamo alla fine sono dei top player. Vengono selezionati con grande cura sul piano dell’immagine. E’ straordinario, perché può essere estremamente potente sia a destra che a sinistra, chiaramente a centrocampo”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l’esordio del centrocampista spagnolo nella prima amichevole del Napoli. De Laurentis ha ...

Calciomercato Napoli - dilemma top player per De Laurentiis : Il patron sembra combattuto sulle prossime strategie di mercato: continuare su questo solco o tentare un colpo da 90, soprattutto per rispondere alla Juventus?

Calciomercato - il Napoli a Jorginho : “buona fortuna” : ”Sono state cinque stagioni bellissime con te – scrive il Napoli in un tweet ufficializzando il trasferimento di Jorginho – nessuno a Napoli ti dimenticherà mai. Buona fortuna”. Il trasferimento del centrocampista brasiliano alla società londinese è avvenuto dopo una trattativa lunghissima che si è concretizzata solo dopo l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues.L'articolo Calciomercato, il Napoli a ...

Calciomercato Napoli - il toccante addio di Jorginho : 'Vi porto nel cuore - qui sarà sempre casa mia' : ... lo staff tecnico, i magazzinieri, i terapisti, la società SSC Napoli e soprattutto i NAPOLETANI, tifosi e non, di tutte le età, che ovunque, ma davvero dappertutto nel mondo , ma quanti siete?!?, mi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Cavani? Mi chiami e si riduca l'ingaggio - andò via per soldi' : E' iniziata da qualche giorno la stagione del Napoli, al lavoro nel ritiro di Dimaro. Sta nascendo la nuova squadra azzurra con Carlo Ancelotti e con i nuovi acquisti, ai quali si aggiungerà ...

Calciomercato. Cavani al Napoli - Conte sulla panchina del Milan : De Laurentiis punta a rafforzare il Napoli e per farlo guarda a Cavani che ha già ricevuto il benestare di Ancelotti. Il giocatore

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Ciciretti? Parlerò col Napoli» : GENOVA - "Il mercato è sempre in evoluzione, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo venduto Perin. Per lui era l'occasione della vita: non poteva rifiutare. Lamanna invece voleva giocare e ...

