Calciomercato Fiorentina | spunta Oberlin in attacco

Calciomercato Fiorentina - il patron Della Valle esce allo scoperto : “l’arrivo di Berardi? Ecco cosa posso dire” : Presente nel ritiro di Moena, il patron Della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali La stagione è iniziata, la Fiorentina suda e lavora nel ritiro di Moena agli ordini di Stefano Pioli, confermato dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. LaPresse/Spada Mentre i giocatori faticano in campo, a guardarli c’è anche il patron Andrea Della Valle, giunto tra i suoi ragazzi per far sentire la presenza ...

Atalanta beffa Fiorentina : il Calciomercato si accende! : Atalanta e Fiorentina a duello sul mercato, i due club si sono contesi per settimane i servizi di Pasalic, sembra averla spuntata Percassi L’Atalanta beffa la Fiorentina. Il duello sul mercato per Mario Pasalic, sembra avere un vincitore, vale a dire il clubbergamasco. Le due squadre del nostro campionato, si sono contese a lungo il centrocampista del Chelsea, ma adesso l’Atalanta sembra aver piazzato l’allungo decisivo ...

Calciomercato Foggia - due colpi : Gori e Ranieri via Fiorentina : Foggia - Doppio colpo ufficiale in entrata per il Foggia che si assicura in prestito secco i baby Gabriele Gori e Luca Ranieri . Entrambi sono dei classe 1999 cresciuti nel settore giovanile della ...

Calciomercato Genoa - super mossa : si tenta la beffa alla Fiorentina : 1/9 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Fiorentina - si insiste con il Sassuolo per Berardi : c'è distanza tra domanda e offerta : Obiettivo Berardi per la Fiorentina , che ha ormai individuato nel giocatore del Sassuolo il rinforzo giusto per il proprio reparto offensivo. Il club viola non ha intenzione di mollare, l'ultima ...

Calciomercato Fiorentina - resta viva la pista Soucek : FIRENZE - Fiorentina al lavoro per il centrocampo. Per l'arrivo di Mario Pasalic si è alla finestra, in attesa che il Chelsea chiuda il rapporto con Conte. L'obiettivo è aggregare il croato al gruppo ...

Calciomercato Fiorentina - vice Lafont cercasi : FIRENZE - La Fiorentina attende Pasalic e Pjaca . I due hanno detto sì al club viola e ora ci sono dei tempi da rispettare. Per Pasalic, il Chelsea deve prima sciogliere il nodo allenatore, mentre ...

Calciomercato Fiorentina - pensiero stupendo del club viola : sfida a colpi di milioni con il Milan : Il club viola ha messo nel mirino Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo su cui c’è anche il Milan Non c’è solo il Milan su Domenico Berardi, i rossoneri infatti devono fare i conti adesso anche con la Fiorentina che ha messo l’esterno offensivo neroverde nel mirino. Prima richiesta di informazioni di Corvino alla società emiliana, che valuta il proprio giocatore almeno trenta milioni di euro. Esclusa una nuova ...

Calciomercato - Fiorentina : tentativo per Berardi del Sassuolo : Nei giorni scorsi è stato trattato dal Milan, ma il suo trasferimento in maglia rossonera si è poi bloccato, nulla di fatto almeno per il momento : su Domenico Berardi adesso c'è l'interesse della ...

Calciomercato - Lazio-West Ham : si complica l'affare Felipe Anderson. Fiorentina su Berge del Genk : Da settimane ormai la trattativa tra Lazio e West Ham per la cessione di Felipe Anderson procede a singhiozzo. In più occasioni l'affare ha rischiato di saltare, per poi ripartire a forza. I contatti ...

Calciomercato Fiorentina - nuovo obiettivo per il centrocampo : offerti 12 milioni per un mediano norvegese : Il club viola ha messo nel mirino Sander Berge, mediano norvegese classe ’98 di proprietà del Genk: offerti dodici milioni di euro Il mercato della Fiorentina non si ferma, i dirigenti viola lavorano per rinforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. Il nome nuovo finito sul taccuino di Corvino è quello di Sander Berge, mediano norvegese di proprietà del Genk. Già nel giro della Nazionale maggiore, il classe ’98 è ...

Colpi shock di Juventus e Napoli - il Calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Calciomercato Fiorentina - è corsa a due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...

Calciomercato Fiorentina - nome nuovo per la difesa viola : Corvino prepara l’ennesimo colpo : Il club viola ha messo nel mirino Federico Ceccherini, giocatore di proprietà del Crotone capace di collezionare ben 37 presenze nella scorsa stagione Mercato in fermento in casa Fiorentina, il club viola lavora senza sosta per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Ufficializzato l’arrivo del portiere Lafont e avviati i primi contatti per Pjaca e Pasalic, Pantaleo Corvino prova a mettere le mani anche su Federico Ceccherini. Spal ...