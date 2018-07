Calciomercato | arrivano conferme | ' Golovin verso il Monaco'

Calciomercato Livorno - arrivano Kozak e Dainelli : Altri due colpi di mercato per il Livorno sono arrivati alla corte del tecnico Cristiano Lucarelli. Oggi la società toscana ha presentato ufficialmente un nuovo attaccante, il ceco Libor Kozak e un difensore, l’esperto Dario Dainelli. La società ha annunciato di aver acquistato entrambi a titolo definitivo. Kodak, 29/enne, lo scorso anno era al Bari in serie B, mentre Dario Dainelli, 39 anni, lo scorso anno era in forza al Chievo ...

Calciomercato Torino - arrivano conferme : ecco la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Era l’11 gennaio e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del forte interesse del Torino per l’attaccante Simone Zaza, adesso arrivano nuove importante conferme. L’intenzione di Mazzarri di schierarsi con il 3-5-2 ha spinto la dirigenza granata a muoversi sul mercato con l’obiettivo di reperire sul mercato una spalla di Belotti, un calciatore simile al Gallo, attaccanti come Iago Falque o ...

Calciomercato Genoa - arrivano conferme : Mandragora ad un passo : Calciomercato Genoa – Su CalcioWeb il 22 maggio vi avevamo anticipato dell’interesse del Genoa per il centrocampista della Juventus Mandragora, oggi arrivano nuove importanti conferme. Nelle ultime ore contatto in Lega tra le parti, il Presidente Preziosi ha chiesto il calciatore in prestito, Mandragora è alla ricerca del riscatto dopo le delusione per la retrocessione con la maglia del Crotone, negli ultimi giorni ha anche indossato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme : assalto al Milan - i nomi in entrata ed uscita per i bianconeri : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, bianconeri sempre più attivi con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. Qualche mese fa su CalcioWeb vi avevamo parlato di Romagnoli come possibile profilo per la Juventus, adesso arrivano conferme, può essere una soluzione visto il probabile addio di Benatia, seguito da soprattutto dal Marsiglia ma ...