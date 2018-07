Calcio | Europei Under19 2018 | Italia-Portogallo Programma | orari e tv

Calcio - Europei Under 19 maschili : Italia vincente all’esordio - battuta la Finlandia padrona di casa per 1-0 con gol di Zaniolo : L’Italia esordisce con una vittoria ai Campionati Europei Under 19 in Finlandia, battendo, a Vassa, i padroni di casa col punteggio di 1-0. La rete della vittoria, molto bella peraltro, è stata realizzata da Nicolò Zaniolo al 43° del primo tempo. Di fronte allo Hietalahti Stadion pieno per il 95% dei suoi 6000 posti, gli azzurri si sono così assicurati un buon punto di partenza in vista dell’incontro che li opporrà, giovedì, al ...

LIVE Italia-Finlandia - Europei Under19 Calcio in DIRETTA : azzurrini al debutto - serve la vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, partita d’esordio della nostra nazionale all’Europeo Under19 di calcio. L’Italia torna a partecipare a questa manifestazione dopo la mancata qualificazione del 2017 e sfiderà nel primo incontro i padroni di casa della Finlandia, alla prima partecipazione assoluta nella rassegna continentale di categoria. Gli azzurrini sono inseriti nel gruppo A insieme a Norvegia, ...

Europei Under19 Calcio : azzurrini a caccia dei tre punti contro i padroni di casa finlandesi : L’Europeo di calcio Under19 dell’Italia si apre con l’insidiosa partita d’esordio con la Finlandia, nazione ospitante di questa rassegna continentale. La prima partita, che si disputerà oggi alle ore 19 a Vaasa, può essere già un crocevia per il percorso azzurro nel torneo, perchè in un girone di quattro squadre in cui passano solo le prime due non si possono lasciare punti per strada contro delle squadre sulla carta ...

Italia-Finlandia - Europei Under 19 Calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Comincia quest’oggi il cammino della nazionale Under 19 dell’Italia ai campionati d’Europa Under 19. Quest’anno la manifestazione si svolge in Finlandia ed è smistata tra due località, Seinäjoki e Vassa. Le due città, che contano circa 58.000 abitanti l’una e circa 66.000 l’altra, si trovano entrambe nel sud del Paese e distano appena un’ora di automobile l’una dall’altra. Gli azzurrini ...

Calcio - Europei 2020 : quando si giocano? Le date e il programma di qualificazioni e fase finale : I Mondiali 2018 si stanno per concludere e si inizia così a guardare già avanti, gli Europei 2020 sono dietro l’angolo e rappresentano la prima grande competizione internazionale dopo la rassegna iridata. Le migliori 24 squadre del Vecchio Continente si daranno battaglia in un torneo che per la prima volta sarà itinerante. Non c’è infatti un’unica sede: semifinali e finale si disputeranno allo Stadio Wembley di Londra ma i ...

Calcio - Europei Under19 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Scamacca - Pinamonti e Kean gli osservati speciali : Dal 16 al 29 di luglio avrà inizio la fase finale degli Europei 2018 Under19 di Calcio, in Finlandia. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi e le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione alla citata rassegna iridata. Ci sarà anche l’Italia di Paolo Nicolato che, inserita nel gruppo A con Finlandia, Portogallo, ...

Mediaset acquista i diritti Calcio della Nations League - qualifiche Mondiali 2022 e Europei 2020 : Dopo il grandissimo successo dei Mondiali Russia 2018, Mediaset ha pensato bene di puntare ancora una volta sul calcio in tv. acquistati, infatti, i diritti televisivi per la messa in onda della Uefa Nations League 2018, ma anche delle prossime qualificazioni agli Europei 2020 e Mondiali 2022. Mediaset: acquistati diritti per Nations League 2018 I Mondiali 2018 sono stati un trionfo. Una sfida vinta per l’azienda del Biscione che, ...

Calcio - Europei Under19 2018 : calendario - programma - orari e tv. C’è l’Italia - tutte le partite degli azzurri : Dal 16 al 29 di luglio avrà inizio la fase finale degli Europei 2018 Under19 di Calcio, in Finlandia. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi e le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione alla citata rassegna iridata. Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Italia, Ucraina, Portogallo, Francia e Turchia si contenderanno il titolo ...

Calcio : Singer - Elliott impaziente di riportare Milan tra top club europei : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “Elliott è impaziente di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale del club e di restituirlo al pantheon dei top football club europei al quale AC Milan appartiene di diritto”. E’ quanto afferma il fondatore del fondo Elliott, Paul Singer, nella nota diffusa nella tarda serata di ieri per ufficializzare il passaggio di proprietà del Milan.Il Co-Ceo e Co-Cio di Elliott Management ...

Calcio in TV : a Mediaset le migliori partite straniere di Nations League e qualificazioni a Europei 2020 e Mondiali 2022 : Uefa Nations League Mediaset c’ha preso gusto e, dopo i Mondiali 2018, ha acquistato i diritti tv della Uefa Nations League, il nuovo torneo di Calcio – detto anche Lega delle Nazioni – che da settembre sostituirà la ‘girandola’ di amichevoli delle Nazionali europee. La competizione, oltre ad assegnare il titolo alla squadra vincitrice, determinerà alcune partecipanti ai prossimi Europei 2020. Nations League 2018: ...

