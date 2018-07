Calcio | Alisson dalla Roma al Liverpool per 75 milioni di euro

Roma - esclusiva Perotti : 'Vogliamo avvicinarci alla Juve. Alisson via? E' il Calcio - la vita continua' : Tanti gli argomenti trattati da Diego Perotti, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Il ritiro sta andando molto bene " ha detto l'attaccante della Roma -, abbiamo fatto tanti acquisti ...

Calciomercato Roma : Alisson - tutto fatto col Liverpool. Il brasiliano partito per l'Inghilterra : Il netto vantaggio del Liverpool, guadagnato con una offerta da oltre 70 milioni di euro inclusi i bonus, è diventato ormai abissale e prossimo alla chiusura della trattativa. I Reds si sono ...

Calciomercato - tutte le trattative. Rolma - sale l'offerta del Liverpool per Alisson : La Roma è vicina alla cessione di Alisson al Liverpool; uno tra Areola del PSG e Olsen del Copenaghen il possibile sostituto. La Fiorentina segue Battaglia e De Paul

Calciomercato Roma - è fatta per la cessione di Alisson al Liverpool : le cifre definitive dell’affare : Il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta del Liverpool, che verserà 75 milioni di euro bonus compresi in due rate Il trasferimento di Alisson Becker dalla Roma al Liverpool è cosa fatta, il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta della società inglese e ha dato il via libera per la chiusura dell’operazione. E’ bastato un piccolo sforzo economico in più dei ‘Reds’ per far cedere la Roma, ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - Alisson sempre più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Roma - affondo Liverpool per Alisson : 70 milioni. Chelsea alla finestra : Roma - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma , che il club giallorosso sta valutando. ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Calciomercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Calciomercato Chelsea - assalto ad Alisson. Obiettivo Higuain per l'attacco : E' arrivata l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte, a Stamford Bridge è iniziata l'era Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli ha firmato in giornata con il Chelsea, pronto per una nuova, ...

Calciomercato Roma : Florenzi verso il rinnovo - Liverpool su Alisson (RUMORS) : Le squadre di serie A sono gia' al lavoro sul campo ma prima dell'inizio del campionato sara' sempre il Calciomercato a tenere banco. Le grandi manovre proseguono anche in casa Roma con i giallorossi di Di Francesco che possono vantare gia' dieci colpi messi a segno. Ci sono però diversi rumors che riguardano giocatori fondamentali della rosa capitolina, vale a dire Florenzi e Alisson [VIDEO]. Due titolari della formazione tipo della Roma per la ...

Calciomercato Roma - Alisson potrebbe partire : ecco la conferma di Monchi [FOTO] : 1/7 LaPresse/EFE ...

Calciomercato - Roma-Alisson : patto sul prezzo : ROMA - Monchi avvistato a Madrid . Apriti cielo, via al tam tam: è andato a vendere Alisson. Nulla di tutto questo. Monchi , che è spagnolo e quindi da quelle parti è piuttosto conosciuto, era stato ...

Alisson al Chelsea / Calciomercato - la richiesta è direttamente di Abramovich! : Alisson al Chelsea, Calciomercato: la richiesta è arrivata direttamente da Roman Abramovich che si sarebbe letteralmente innamorato dell'estremo difensore brasiliano dei giallorossi.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:53:00 GMT)