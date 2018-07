Calabria | tragico schianto | due morti in un incidente d' auto

Calabria - 24enne muore in un tragico incidente stradale : Nella notte appena passata un grave incidente stradale [VIDEO] ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il sinistro si è verificato sulla famigerata statale 106, ormai tristemente nota come la strada della morte. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando è andato a scontrarsi contro un'autovettura cadendo rovinosamente a terra. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi, tra cui un'autovettura delle forze dell'ordine. Non ...

Terremoto Calabria di M 4.4 - sisma a Tropea/ INGV - ultime scosse : il tragico precedente di 110 anni fa : Terremoto oggi in Calabria INGV ultime scosse: Tropea, sisma M 4.4 al largo della costa vibonese. Paura questa notte, attorno alle ore 4:50: le terra ha tremato(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Calabria - tragico incidente stradale : muore 39enne : Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria, dove nella giornata di ieri 12 luglio un uomo di 39 anni è tragicamente deceduto dopo essersi andato a schiantare con la propria autovettura contro un guard-rail. Sempre in Calabria una bimba di 5 anni ha rischiato di morire annegata in mare. Calabria, 39enne muore a causa di un incidente stradale Nella giornata di ieri pomeriggio un uomo di 39 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave ...

Tragico incidente in Calabria - muore 48enne Video : Altri due incidenti stradali [Video] si sono verificati in Calabria: il primo ha causato il decesso di un uomo di 48 anni, del secondo ancora non si hanno notizie definitive sulla vittima che pare comunque solo ferita. Gli scontri si sono verificati sulla famigerata statale 106, gia' luogo di vari sinistri. Calabria, ennesimo incidente stradale mortale Un grave incidente mortale si è verificato nella notte di oggi in Calabria [Video], ...