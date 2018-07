adnkronos

: Cacciatori di teste per trovare l'ad Rai : - sherlock5stelle : Cacciatori di teste per trovare l'ad Rai : - Le_Valentinois7 : New post: 'Cacciatori di teste per trovare l'ad Rai ' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti governative, una società didisarebbe stata 'ingaggiata' dal ministero dell'Economia per individuare l'amministratore delegato Rai . Tanti i nomi del top manager contattati nelle ultime ore, ma per molti il ruolo in Rai é legato ad un ostacolo di non poco conto: il tetto di ...