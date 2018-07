Buche Roma | la mamma di Elena Aubry a Raggi | ' Vieni a tapparle con me'

Emergenza Buche - i romani sono costretti a tapparsele da soli : Bomboletta spray e bitume. sono queste le armi del piccolo esercito di romani che ha risposto all"appello di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, ed oggi è sceso in strada per tappare le buche che minano l"asfalto di Monteverde (guarda il video).In molte vie di Roma le condizioni dell'asfalto sono ancora in condizioni pietose. "Se segnalassimo ogni buca con la bomboletta, la Capitale vista dal satellite sarebbe un"enorme macchia gialla", ...

Picone-Giudici : silenzio e promesse disattese su questione Buche a Roma : Roma – “Era stata promessa una task force, per il momento solo silenzi e mancate promesse da Municipi e Amministrazione capitolina. Ci sentiamo di condividere le iniziative di sensibilizzazione partite da alcuni giorni e promosse da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, oggi arrivate anche a Monteverde”. “Lo spray intorno alle buche di questo quadrante cittadino deve essere un monito per quanto c’e’ ancora ...

Buche - Picone-Giudici-Corsi : Roma Capitale faccia la sua parte - basta vittime : I consiglieri: anche noi a fianco di Graziella Viviano, nonostante le promesse Amministrazioni assenti e silenti. “Era stata promessa una task force, per il momento solo silenzi e mancate promesse da Municipi e Amministrazione capitolina. Ci sentiamo di condividere le iniziative di sensibilizzazione partite da alcuni giorni e promosse da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, oggi arrivate anche a Monteverde” così in una nota ...

“Tappami” con la madre di Elena Aubry : "Chiudiamo le Buche segnalate dai romani" : Non si ferma la forza travolgente partita per iniziativa della mamma di Elena Aubry, morta in sella della sua moto mentre percorreva la dissestata via Ostiense. Graziella Viviano, aveva lanciato qualche giorno fa l’iniziativa di colorare con la vernice spray fosforescente buche, dossi, e disastri vari delle strade di Roma, in modo da renderli visibili, di giorno e di notte, e quindi più facilmente evitabili. così da salvare ...

Non mollo! Continuo lo sciopero della fame contro le Buche di Roma : È oltre una settimana che sono in sciopero della fame contro le buche della città di Roma che impediscono fruibilità ed accessibilità a tutti i cittadini ed in particolare a chi si muove con l'ausilio di una carrozzina. La capitale d'Italia ormai non garantisce più a nessuno di muoversi con sicurezza nelle sue strade a causa di una gravissima situazione del manto stradale e dei suoi marciapiedi. Il dramma per ...

Roma - anche Diaco vittima delle Buche della Raggi : "Ho rischiato la vita" : Il campo minato delle strade di Roma ha colpito ancora. "È successo al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5:30 del mattino per andare in radio: c' erano due buche già segnate che ho evitato, poi però ce ne erano altre e sono caduto a destra, vicino al marciapiede. Potevo spaccarmi la testa. Per fortuna mi sono solo fatto male a una gamba". Così Pierluigi Diaco, dopo aver denunciato la cosa praticamente in diretta sul suo ...

Roma - una macchina 'svela Buche' : l'ultima toppa della giunta : Dopo l'ennesimo incidente dovuto alle pessime condizioni delle strade Romane, il Campidoglio tenta di correre ai ripari con un'altra soluzione-tampone, in tempi di fondi a singhiozzo e gare d'appalto ...

Dalla Dolce vita alle Buche di Roma : 'Ora chiedo i danni al Comune' : Dato di cronaca: in 54 anni di pazzesca carriera, per questa icona della Dolce vita con incursioni negli Anni di piombo, è il ricovero 163. Il più surreale e beffardo. Rino, come stai? 'Mi sento ...

Roma : Argentin fa lo sciopero della fame contro le Buche : Roma – L’ex deputata Ileana Argentin ha iniziato oggi uno sciopero della fame “a nome della disabilita’ Romana” per chiedere al Campidoglio di sistemare le strade e permettere a chi si muove in carrozzina di spostarsi autonomamente. L’esponente Dem e presidente dell’associazione Aida, sentita dall’agenzia Dire, ha precisato di aver voluto procedere nonostante il parere negativo del suo medico, ...

Buche a Roma - fotografo Barillari chiede danni al Comune/ Re paparazzi ricoverato : “Raggi - sistema le strade!" : Caos Buche a Roma, fotografo Rino Barillari chiede danni al Comune: re dei paparazzi e della Dolce Vita caduto e ricoverato con gamba fratturata, "Virginia Raggi sistema le strade!"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:19:00 GMT)

Roma - i cittadini ne segnalano tante ma le Buche restano al loro posto : Dal centro alla periferia. Da Santa Croce in Gerusalemme a Ostia. Una fila ininterrotta di buche segnalate e non ancora ricoperte da chi avrebbe il dovere di farlo subito, per evitare pericoli alla ...

Roma - la maledizione delle Buche inciampa anche la sindaca : Un attimo. Il tempo di scendere da un marciapiede dopo la foto di rito ed ecco l'insidia: una buca. Infida e pericolosa. A farne le spese è stata la sindaca Virginia Raggi, che è inciampata finendo ...

Pd Roma : ringraziamo cittadini che segnalano Buche - no multe : Roma – “I cittadini che in queste ore stanno segnalando a proprie spese le buche killer della capitale devono essere ringraziati non multati. Solo dall’inizio dell’anno sono morte nelle strade di Roma 88 persone. L’atto simbolico che in queste ore si sta compiendo, raccogliendo l’accorato appello della mamma di Elena, una delle tante troppe vittime delle nostre strade, serve a richiamare l’attenzione ...

Lo show di Grillo sulle Buche a Roma non è piaciuto a nessuno. Nemmeno ai suoi : buche e asfalto a pezzi: la situazione del manto stradale 'molle' a Roma è un'emergenza senza tempo cui è stata già attribuita almeno una vittima: Elena Aubry, sbalzata dalla sua moto mentre percorreva la via Ostiense. Per questo i cittadini si sono muniti di vernice spray fosforescente e hanno risposto all'appello della madre di Elena, Graziella Viviano, che su Facebook ha ...