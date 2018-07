Bruno Alves | ' Cristiano Ronaldo? Sua mamma mi ha detto che posso prenderlo a calci'

Parma : ufficiale l’arrivo di Bruno Alves : Il Parma Calcio 1913 ha annunciato “il tesseramento del calciatore Bruno Eduardo Regufe Alves (Pòvoa de Varzim, 27 novembre 1981) che ha firmato un contratto annuale con scadenza 30.06.2019″, rende noto il club. Il difensore la scorsa stagione era in forza ai Rangers Fc (25 presenze e due reti), club dal quale si è svincolato nelle ultime ore, e nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro dopo alcuni giorni ...

Calciomercato Parma - ufficiale l'arrivo di Bruno Alves : contratto di un anno : Un rinforzo di esperienza internazionale, per il Parma, che ha ufficializzato l'arrivo di Bruno Alves. Il difensore la scorsa stagione era in forza ai Rangers Fc , 25 presenze e due reti, , club dal ...

Calciomercato Parma - arriva Bruno Alves : è fatta per il portoghese : Un rinforzo di esperienza per la difesa del Parma della prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità, ma la società gialloblù ha di fatto chiuso per l'arrivo di Bruno Alves, difensore classe 1981 ...

Bruno Alves benedice Ronaldo : «Vincerà anche con la Juventus» : Faccio il tifo per lui, è un 'testimonial' del Portogallo nel mondo. Sono stato al suo fianco in tante battaglie per dodici anni e so quanto sia in grado di motivarsi e per questo è importante ...

Calciomercato Parma - colpo Bruno Alves : visite mediche e firma per il portoghese : colpo a sorpresa del Parma , che ha praticamente definito l'acquisto di Bruno Alves . Il difensore portoghese, già in Italia nella stagione 2016/2017 con la maglia del Cagliari , sta svolgendo le ...