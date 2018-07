Brexit | May | no a proroga negoziati

Brexit : governo May si salva - no a unione doganale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - May alla BBC : "Trump mi ha detto di fare causa all'UE" : La Premier britannica Theresa May ha rilasciato un'intervista alla BBC durante la quale le è stato chiesto quale fosse il consiglio "brutale" che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump le ha dato nel corso del loro incontro nei giorni scorsi. Era stato lo stesso inquilino della Casa Bianca a riferire di aver dato un suggerimento per l'appunto "brutale" a May, senza rivelare di che cosa si trattasse. Oggi May ha riferito che Trump le ha ...

Brexit - May rivela : 'Trump mi ha detto di fare causa alla Ue' : Per portare a compimento la Brexit 'fai causa all'Ue'. È quanto Donald Trump ha suggerito a Theresa May. A rivelarlo è stata la premier britannica stessa, parlando alla trasmissione politica domenicale della Bbc, 'The Andrew Marr Show'. 'Mi ha detto che dovrei fare causa all'Ue. Non negoziare, ma fare causa', ha spiegato la leader conservatrice. 'Ma in realtà no, negozieremo', ha ...

Assist della May ai falchi della Brexit : "Regno Unito non rimarrà nel mercato unico UE" - : Il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che non viene discussa la possibilità di lasciare Londra all'interno del mercato unico e dell'unione doganale della UE: la Gran Bretagna avrà una ...

Brexit - May racconta l’incontro con Trump : «Mi ha detto di fare causa all’Ue» : E il presidente Usa, in visita in Gran Bretagna, viola il protocollo rivelando i contenuti della sua conversazione con la regina Elisabetta II

Brexit - May : per Trump devo fare causa Ue : 13.28 La premier britannica Theresa May ha riferito alla Bbc che il presidente americano Trump le ha suggerito di "fare causa all'Unione Europea" anziché entrare in un negoziato sulla Brexit. May ha però aggiunto che Trump le ha anche detto:"non abbandonare questi negoziati sennò poi sei bloccata". La premier conservatrice ha difeso il suo modello per lasciare Bruxelles,che le permetterebbe di raggiungere accordi commerciali con altri Paesi e ...

