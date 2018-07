Boxe | per la prima volta a una donna il premio Rocky Marciano

Boxe - Luciano Abis e Salvatore Annunziata si contenderanno il 12 agosto il titolo italiano dei pesi superwelter : Il campionato d’Italia pesi superwelter se lo contenderanno Luciano Abis e Salvatore Annunziata Il 12 agosto a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena, avrà luogo una grande serata di Boxe con ben titoli in programma: per il campionato d’Italia pesi superwelter in palio il titolo vacante che si contenderanno Luciano Abis e Salvatore Annunziata; per il campionato Latino Ibf pesi medi, vacante, Matteo Signani contro Riccardo ...

Il rapper Achille Lauro dona un defibrillatore alla Palestra di Boxe del Quarticciolo : Nella Palestra Popolare del Quarticciolo, uno spazio dove si pratica la boxe a più livelli, aveva girato il video di 'Midnight Carnival', brano che rientra nel suo quarto album, 'Pour l'Amour'. Un ...

Alì film 16 luglio 2018 : Will Smith ripercorre la carriera del mito della Boxe : Proprio l'attore Will Smith e l'ex campione del mondo di boxe Lennox Lewis, insieme altre sei persone hanno portato la bara del figlio più noto della cittadina del Kentucky, nato nel 1942 a ...

Boxe - Valeria Imbrogno trionfa per DJ Fabo : che trionfo al Mondiale della Pace. Turchi - ritorno vincente. A Forte il WBC Mediterraneo : Tanta Boxe in Italia nel corso di questo caldo weekend estivo e lo spettacolo non è mancato. La donna più attesa era Valeria Imbrogno che non ha deluso le aspettative e ha vinto il Mondiale WBC della Pace per i pesi mosca. La milanese ha sconfitto l’ungherese Judith Hachbold: un trionfo meritato per la 38enne che in molti conoscono perché era la compagna di DJ Fabo. La 38enne è salita sul ring proprio per il compianto compagno che lo ...

Boxe - Anthony Joshua svela i prossimi match : due incontri a Wembley. Super sfida a Wilder in primavera? Date e avversari : Tutti gli appassionati della Boxe stanno attendendo la Super sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder, il già annunciato match del secolo che metterà in palio tutte le cinture iriDate dei pesi massimi e che ci consegnerà un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina. I due contendenti, tramite i propri manager, stanno cercando di trovare un accordo che però al momento sembra ancora molto lontano: entrambi i pugili vorrebbero ...

Boxe - Cristofori e Loriga si sfidano a Comacchio per il Campionato d’Italia dei pesi welter : Il match tra i due pugili italiani andrà in scena l’undici agosto a Comacchio, in provincia di Ferrara L’11 agosto a Comacchio, Ferrara, è in programma il match valido per il Campionato d’Italia pesi welter tra Nicola Cristofori e Tobia Giuseppe Loriga. (ADNKRONOS)L'articolo Boxe, Cristofori e Loriga si sfidano a Comacchio per il Campionato d’Italia dei pesi welter sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Boxe : Randazzo-Demario - i due pesi superleggeri a confronto : Un incontro da non perdere quello all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 tra Luciano Randazzo e Nicolas Demario Il 13 luglio, ad Alessandria, il peso superleggero Luciano Randazzo (25 anni, 11 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi) sfiderà l’argentino Nicolas Demario (24 anni, 8-2-2) sulla distanza delle 8 riprese. La manifestazione si svolgerà all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 e sarà organizzata dalla Opi Since 82 di ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre finali per l’oro - azzurri scatenati! Manuel Cappai è bronzo : Italia in grande spolvero nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018: il bilancio di giornata racconta di tre finali per l’oro conquistate ed una sconfitta in semifinale valsa comunque una medaglia di bronzo. Raffaele Di Serio ha raggiunto l’atto conclusivo dei pesi gallo imponendosi per split decision (3-2) sul tunisino Bilel Mhamdi. Un match in cui il pugile del Bel Paese si è aggiudicato le prime due riprese, salvo perdere ...

Un ko contro il terremoto : la Boxe si mobilità per Amatrice : UNA GIORNATA DI SPORT, CULTURA E SOLIDARIETA' - Il primo gong domenica 8 luglio verrà dato alle h 9.30 con il tour enogastronomico e spettacoli: dal Mercatino di prodotti tipici del territorio alle ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Manuel Cappai - medaglia sicura! Iozia perde contro Benbaziz : Arriva la prima medaglia sicura per l’Italia nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Manuel Fabrizio Cappai ha infatti sconfitto l’algerino Oussama Mordjane per split decision (4-1) e si è così qualificato alle semifinali dove affronterà il siriano Hussin Almasri, capace di imporsi sul marocchino Yassin Bendadda con verdetto non unanime (3-2). Il ...

Boxe – Vissia Trovato sul ring al teatro principe : le sensazioni dell’ex campionessa del mondo supergallo : Le sensazioni di Vissia Trovato, ex campionessa del mondo dei pesi supergallo, che sfiderà Gabriella Mezei a teatro principe di Milano Al teatro principe di Milano, venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - Vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...