Borsellino : Palermo - famiglia commemora il giudice nella Chiesa Albergheria : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – Il 19 luglio, la famiglia Borsellino si troverà nella Chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria di Palermo, “comunità impegnata per il riscatto del territorio, a cui è da sempre legata”. Alle 8.30, don Cosimo Scordato celebrerà una messa per Paolo, Agostino, Vincenzo, Emanuela, Walter e Claudio, in un momento di preghiera e di condivisione. Lo rende noto la famiglia del giudice ucciso ...

Borsellino : mostre e incontri - la Questura di Palermo ricorda il giudice : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - In occasione della ricorrenza del 26esimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino ed i componenti della scorta, Agostino Catalno, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, il prossimo 19

Palermo : falsa intercettazione Tutino su Borsellino - condannati giornalisti Espresso : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Il giudice civile del tribunale di Palermo ha condannato l’ex direttore dell’Espresso Luigi Vicinanza e i giornalisti Piero Messina e Maurizio Zoppi per aver diffamato il medico Matteo Tutino. Secondo il tribunale, con gli articoli pubblicati sul settimanale nel luglio 2015 e nei quali si attribuiva a Tutino la frase ‘va fatta fuori come suo padre’, riferendosi all’allora ...

Palermo - la figlia di Borsellino : indagini fatte male su via D'Amelio : "Ho incontrato i Graviano nell'ambito di un percorso che avrei preferito fosse rimasto riservato e che certamente non puo' esaurirsi in poche ore, un percorso avviato con riservatezza e che non ...

Aeroporto Falcone Borsellino - Un nuovo volo collegherà Palermo e Atene : Sede di due siti patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Acropoli di Atene e il Monastero di Dafne, è un esempio di monumento storico per tutto il mondo. Atene è stata anche la sede dei primi Giochi ...

