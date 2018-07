Borsa | Piazza Affari | -0 | 03% | maglia nera con banche ko | ma brilla St

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:46:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari ancora lontana dai 22.000 punti (17 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta ancora lontana dalla soglia dei 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 04:29:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana a caccia dei 22.000 punti (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 04:59:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:41:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e i timori per i dazi Usa (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dalla Germania (10 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:43:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ancora ai 22.000 punti (9 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana guardando ancora ai 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 04:48:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve rialzo : Ftse Mib a +0 - 05% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,05% a 21.925 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,13% a quota 24.142 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (6 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari cerca di raggiungere i 22.000 punti. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (5 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari cerca il rimbalzo. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati provenienti dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:28:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari senza il faro di Wall Street (4 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari non avrà il riferimento di Wall Street, chiusa per la festa dell'indipendenza degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:22:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib +1 - 57% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,57% a 21.764 punti, mentre il Ftse All Share è salito dell'1,47% a quota 23.965 punti. In ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 21.500 punti (3 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 04:11:00 GMT)

Borsa - Piazza Affari apre in netto calo : Ftse Mib a -1 - 28% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia sul terreno l'1,28% a 21.349 punti, mentre il Ftse All Share arretra dell'1,35% a quota 23.504 punti. A ...