Boom di critiche per Barbara D’Urso in versione casalinga

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ancora una voltaD’Urso fa parlare di sè dopo aver postato sui social una foto in, dove è impegnata a lavare i piatti. Ma ad alcuni follower lo scatto non è piaciuto: «Si vede che non hai mai lavato i piatti – avrebbero tuonato i fan – sono pieni di schiuma». E ancora: «Stai facendo un lago, ora dove li sciacqui?». E c’è perfino chi le muoverebbe accuse più pesanti: «Esibizionista e basta chi ci crede che fai i piatti anche perché al giorno d’oggi tutti quasi ha la stoviglie.. Ma per favore». In realtà, tra gli hashtag usati dac’è #backstage. Si tratterebbe quindi di un’immagine posata, ma in ogni caso i follower non le perdonerebbero la scarsa maestria con le faccende domestiche, ma sono tanti anche i fan che la salutano con affetto.