BOOM! Cortesie per gli Ospiti | ecco i nuovi giudici

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roberto Valbuzzi I risultati altalenanti delle ultime produzioni e il contesto competitivo hanno messo la marcia indietro a Real Time. Il canale 31 guarda al passato e ripesca a sei anni dall’ultima stagioneper gli, format cult nato nel 2005 proprio come Real Time. Il game a base di lifestyle andrà in onda nella prossima stagione, probabilmente prima della fine dell’anno, e si prospetta rivoluzionato in alcuni suoi elementi. Cambia totalmente il cast in cui svettava Alessandro Borghese. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chi saranno iprotagonisti. A giudicare, in ogni puntata, le doti da padrone di casa dei concorrenti sarà un inedito trio. A cominciare da Csaba Dalla Zorza, esperta di buone maniere lanciata da Alice poi approdata in seguito su Real Time. Con lei ci sarà lo chef Roberto Valbuzzi, visto sul canale Vero e più recentemente a La ...