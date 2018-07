Bonucci dal Milan al Psg? L' agente a Parigi | ma Leo prende tempo

Bonucci via dal Milan? / Calciomercato : l'agente ha già parlato con il Paris Saint German : Bonucci via dal Milan? Calciomercato : l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, sembra aver avuto già dei contatti col Paris Saint German dove riabbraccerebbe Gigi Buffon.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Alisson e Real allontanati dal Mondiale. Bonucci - c è un sondaggio del Psg : ROMA - Non è stato finora il Mondiale dei portieri, chissà allora che non sia il loro anno sul mercato. In particolare nel negozio Italia, i numeri uno si stanno ritagliando una vetrina primaria. Se ...