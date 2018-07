: RT @repubblica: Legittima difesa, M5S frena: 'Necessaria adeguata valutazione'. Bonafede: 'No alla liberalizzazione delle armi' [news aggio… - LapoCalissi : RT @repubblica: Legittima difesa, M5S frena: 'Necessaria adeguata valutazione'. Bonafede: 'No alla liberalizzazione delle armi' [news aggio… - TelevideoRai101 : Bonafede: 'No a liberalizzazione armi' - repubblica : Legittima difesa, M5S frena: 'Necessaria adeguata valutazione'. Bonafede: 'No alla liberalizzazione delle armi' [ne… -

Il ministro della Giustizia,, durante il Question time alla Camera, ha detto che "sarà costante l'impegno per il trasferimento dei detenuti stranieri condannati nei paesi d'origine, anche senza il consenso del detenuto. Su un totale di 58.745 detenuti,19.860 sono stranieri",ha ricordato. Sulladelle,"il governo non avverte alcuna esigenza di intervenire, il tema è disciplinato da norme rigorose".La legittima difesa per il ministro, "riguarda la Giustizia non l'ordine pubblico e la sicurezza".(Di mercoledì 18 luglio 2018)