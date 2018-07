Bonafede frena Salvini “no liberalizzazione armi” Legittima Difesa | scontro M5s-Lega

Legittima difesa - al via iter per cambiare la legge. Lega : “Procedere spediti”. M5s frena. Bonafede : “Non liberalizzare armi” : L’iter per cambiare la legge sulla Legittima difesa inizia con alcuni distinguo tra le due anime della maggioranza. Nella giornata in cui in commissione Giustizia a Palazzo Madama vengono incardinati cinque ddl e la Lega ricorda che il tema è “una battaglia da sempre”, il guardasigilli Alfonso Bonafede sottolinea che non vi sarà alcuna “liberalizzazione delle armi” e il M5s parla di “un’analisi ...