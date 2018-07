Bologna | coppia allontanata da un ristorante perché gay

Procreazione assistita - per i giudici di Bologna e Pistoia entrambe le donne di coppia omosex sono madri dalla nascita : “Il figlio voluto dalla coppia omosessuale attraverso il ricorso alla Procreazione medicalmente assistita deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico”. Con queste motivazioni il Tribunale di Pistoia ha stabilito che il comune toscano di Montale, nonostante il rifiuto iniziale, dovrà registrare il figlio di una coppia di donne unite civilmente. Si tratta del primo caso in Italia in cui un giudice riconosce l’applicabilità ...