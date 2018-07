Bohemian Rapsody | Freddie Mercury “rivive” nel film dedicato ai primi 15 anni dei Queen

I Queen tornano a rockeggiare nel trailer di Bohemian Rapsody : I Queen tornano a rockeggiare nell'interpretazione di Rami Malek, che veste i panni di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, nei cinema dal prossimo 2 novembre. La 20th Century Fox ha diffuso il trailer, dove sulle note di Another One Bites The Dust e We Will Rock You scorrono le immagini del

Freddie Mercury “rivive” in Bohemian Rapsody. Ecco finalmente il trailer : Mancano ancora sei mesi, ma c’è già attesa per Bohemian Rapsody. Dopo qualche foto, ora finalmente sono arrivate le prime scene, accompagnate dai successi della band che ha segnato indelebilmente la storie della musica: sulle note di Another One Bites The Dust, Bohemian Rhapsody e We Will Rock You, scorrono le immagini del film dedicato ai primi 15 anni di carriera dei Queen, dalla nascita fino al leggendario Live Aid del 1985. ...