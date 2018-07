Bioblitz | alla scoperta della biodiversità della riserva naturale orientata “Monte Velino”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Nell’ambito dell’iniziativa “Camminiamo la”, i Carabinieri Forestali organizzano un evento dal titolo “”, il giorno 21 luglio prossimo, dalle 10 alle 22, presso la Stazione di Ricerca Ecologica a Lungo Termine LTER del Monte Velino (sul versante occidentale del Monte di Sevice, tra 2100 e 2200 m s.l.m.).è un evento di 24 ore durante il quale squadre di esperti, famiglie, studenti, insegnanti e altri lavorano e si divertono insieme per andarericerca e identificare quante più specie possibile di piante, uccelli, mammiferi, rettili, insetti, funghi ed altri organismi, insomma per scoprire l’enormedei nostri Appennini.è, contemporaneamente, un’azione di educazione ambientale e di ricerca scientifica. Il Primosi è svolto nel 1996 negli USA, sulla base di un’idea geniale dello U.S. ...