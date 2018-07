' Bimbi Belli' ad Albertini e D' Innocenzi

spettacoliecultura.ilmessaggero

: La situa è la seguente: sono nella sala nanna coi bimbi della materna e del nido. Loro tutti belli arzilli, io: - GiudittaPuliti : La situa è la seguente: sono nella sala nanna coi bimbi della materna e del nido. Loro tutti belli arzilli, io: - AnsaRomaLazio : Bimbi Belli a Albertini e D'Innocenzo - Lazio - ansa_lazio : Bimbi Belli a Albertini e D'Innocenzo: Il miglior dibattito? Moretti consegna ai due registi gemelli -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Non poteva che esserci la categoria miglior dibattito nei premi consegnati da Nanni Moretti , ' no il dibattito no ' , cit. ' Io sono un autarchico ' , il 17 luglio a conclusione della 13/a rassegna ...