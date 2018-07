Bimba rom di un anno ferita alla schiena | ' Colpita da piombino'

Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per Bimba di 4 mesi in pericolo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

Vicino irrompe durante festa di compleanno della Bimba di 3 anni e la uccide a coltellate : Non ce l'ha fatta la bimba colpita dal 30enne Timmy Kinner durante un assurdo attacco alla sua festa di compleanno in un complesso residenziale per rifugiati nell'Idaho, negli Stati Uniti. Per la polizia l'uomo cercava vendetta dopo essere stato allontanato da uno degli appartamenti per il suo comportamento.Continua a leggere

Migranti - Alexander Maersk a Pozzallo/ La storia del medico Morello : “Ho fatto una promessa ad una Bimba” : Migranti, la nave cargo Alexander Maersk sbarca a Pozzallo: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Roma - Bimba soffocata : medici - è sveglia e respira autonomamente : Ha lasciato la terapia intensiva la bambina di 3 anni giunta lo scorso 1 giugno all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. Per lunghi ...

Roma - fascetta da elettricista al collo : grave Bimba di 3 anni : Una bimba di 3 anni è stata soccorsa ieri sera a Roma dopo essere stata trovata con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo. La bambina è ora ricoverata in terapia intensiva. Quando il personale medico-sanitario è giunto nell'appartamento da cui era arrivata la chiamata al 118, la bimba era cianotica: trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni è stata poi trasferita al Bambin Gesù. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ...

Spago stretto intorno al collo : grave Bimba di 3 anni a Roma : Una bimba di 3 anni è stata trovata in gravissime condizioni ieri sera in un appartamento in zona San Giovanni a Roma. La piccola era cianotica e aveva una fascetta intorno al collo: trasportata al San Giovanni è stata poi trasferita al Bambino Gesù dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che la ...