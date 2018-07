Beyond | Due Anime raggiunge i 2 | 8 milioni di copie vendute

E3 2018 : Beyond Good and Evil 2 si presenta con due trailer che sprizzano stile da tutti i pori : Dopo un Just Dance non troppo convincente Ubisoft ha subito calato uno dei suoi assi per questa conferenza E3, stiamo parlando di Beyond Good and Evil 2, di cui sono stati mostrati un trailer e un trailer gameplay.Nel primo trailer vediamo una remota base spaziale che subisce un attacco in grande stile, con lo stupore generale possiamo vedere una giovane e feroce Jade a capo dell'operazione. Non sappiamo quali possano essere le sue ragioni.Nel ...