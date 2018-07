Beyoncé vuole girare un video al Colosseo | ma le autorità dicono no «C' è già Alberto

Beyoncé vuole il Colosseo... per girare il suo nuovo video : Andrea Bocelli è un esempio per i ragazzi del mondo - LEGGI Questa non è sicuramente la richiesta più curiosa della cantante. Durante i suoi tour desidera avere un camerino totalmente bianco, ...

Beyoncé vuole il Colosseo per girare il suo nuovo video : Andrea Bocelli è un esempio per i ragazzi del mondo - LEGGI Questa non è sicuramente la richiesta più curiosa della cantante. Durante i suoi tour desidera avere un camerino totalmente bianco, ...