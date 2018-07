Beyoncé è incinta? Gli indizi che fanno pensare alla dolce attesa della cantante

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Beyoncè potrebbe essere incita del suo quarto figlio, la cantate durante il tour europeo fa un gesto eloquente e dà adito alle voci sulla sua gravidanzapotrebbe essere incita. Gliforniti dstessache l’americana possa essere indel suo quarto figlio. Due sono le apparizioni in cui la bellissima statunitense si è mostrata in abiti ampi, al contrario di quello che spesso è solita indossare per esaltare la sua figura ed ai fan ciò pare non essere sfuggito. Inoltre, durante il tour europeo chesta tenendo in Europa con il marito Jay-Z , nel bel mezzo dell’esibizione canora, la 36enne originaria del Texas si è toccata la pancia girandosi verso il pubblico. Nella stessa maniera l’eclettica artista aveva annunciato la sua prima gravidanza e per questo i fan si sono scatenati pensando ad una nuova...