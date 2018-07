Benjamin Henrichs | il Leverkusen apre per il prestito all' Inter RUMORS

Blastingnews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) In casal'attenzione è già rivolta alla prossima stagione, quella che segnerà il ritorno nell'Olimpo della Uefa Champions League. Per riuscire però ad andare in fondo nella competizione, Luciano Spalletti ha bisogno di una rosa competitiva, con valide alternative per ogni ruolo per far fronte ai numerosi impegni ai quali i nerazzurri saranno sottoposti. Le zone da 'completare' sarebbero tre: la difesa esterna, la mediana e l'attacco. Il nuovo nome per la fascia Gli obiettivi sulla fascia destra sino ad oggi sono stati quelli di Sime Vrsaljko, Matteo Darmian e Davide Zappacosta. Nelle ultime ore però è emerso un nuovo nome per la difesa nerazzurra: quello didel Bayer. Le ultime indiscrezioni hanno inoltre rivelato che la società avrebbe dato il proprio benestare per la conclusione dell'affare, uncon diritto di riscatto. La formula proposta ...