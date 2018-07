Belluno prima per qualità della vita | Roma arretra di undici posizioni | ecco la

ilmessaggero



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di mercoledì 18 luglio 2018) In monatagna, e in particolare sulle Alpi, si vive meglio. E', in Veneto, a classificarsi al primo posto nella 28a edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sul benessere dei territori italiani. ...