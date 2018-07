Beach volley | Europei 2018 Olanda Menegatti Giombini | primo stop Ripartiranno dai

Non solo calcetto : paddle e Beach volley in arrivo a Certaldo : Oltre che per lo sport viene anche utilizzato per attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale e dalle scuole dell'obbligo per tornei, attività gioco-sport e per spettacoli. ...

Beach volley – A Cervia riparte il Campionato italiano assoluto : Beach Volley: il Campionato italiano assoluto riparte da Cervia Il Beach Volley è pronto a tornare in una delle sue location storiche: sarà infatti il Fantini Club di Cervia (Ravenna), uno dei luoghi che hanno tenuto a battesimo questa disciplina in Italia, a ospitare da venerdì 20 a domenica 22 luglio il quarto appuntamento stagionale con il Campionato italiano assoluto maschile e femminile. La tappa del circuito organizzato dalla ...

Nicolai Lupo-Beeler Krattiger/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Europei Beach Volley) : Nicolai Lupo-Beeler Krattiger: info Streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone A agli Europei di Beach Volley 2018. In campo alle ore 19.30 per il primo posto.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:45:00 GMT)

Menegatti Giombini-Liliana Elsa/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Europei Beach Volley) : diretta Menegatti Giombini-Liliana Elsa: info Streaming video e tv dell'ultimo banco di prova del duo azzurro per il girone A agli Europei femminili di Beach Volley in Olanda- (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 02:01:00 GMT)

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Menegatti/Giombini avanti senza giocare : sono già ai sedicesimi : Un regalo inatteso che significa passaggio del turno per Marta Menegatti e Laura Giombini che volano alla fase ad eliminazione diretta del campionato Europeo dopo la prima giornata di gare. Una situazione inattesa e imprevedibile per la coppia azzurra che, dopo la vittoria di questa mattina contro Laboureur/Sude, ha conquistato il secondo successo, quello della certezza del passaggio del turno, per rinuncia delle avversarie ...

Beach volley – Europei 2018 : esordio positivo per Menegatti-Giombini : Campionato Europeo di Beach Volley – Gran inizio delle azzurre Menegatti-Giombini Grande esordio per Menegatti-Giombini ai Campionati Europei di Beach Volley, in corso di svolgimento in Olanda. La coppia tricolore si è resa protagonista di un’ottima prova, riuscendo a superare le tedesche Laboreur-Sude 2-1 (21-18, 18-21, 15-6), avversario molto ostico e soprattutto testa di serie numero uno del tabellone femminile. Le due ...

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. Rimonta vincente di Rossi/Caminati su Heidrich/Gerson : qualificazione ancora possibile : C’è ancora speranza di qualificazione per Enrico Rossi e Marco Caminati che hanno vinto in Rimonta la seconda sfida dell’Europeo in Olanda dopo la sconfitta con i padroni di casa Boehlè/Van de Velde nella gara inaugurale. A fare le spese della grande reazione della coppia azzurra sono stati gli svizzeri Heidrich/Gerson. La strada per la qualificazione per gli italiani è però ancora lunga e tortuosa perchè, in attesa della sfida tra i ...

Diretta/ Caminati Rossi-Heidrich Gerson (risultato finale 2-1) : gli azzurri vincono in rimonta! (Beach Volley) : Diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson, risultato finale 2-1: vittoria in rimonta per la coppia azzurra nel girone D degli Europei beach volley, battuti i due svizzeri 15-12 al tie break(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:44:00 GMT)

DIRETTA/ Caminati Rossi-Heidrich Gerson (risultato live 1-1) streaming video e tv : 21-17 2^ set (Beach Volley) : DIRETTA Caminati-Rossi Heidrich Gerson: info streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone D degli Europei di Beach Volley 2018 in Olanda. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Diretta/ Caminati Rossi-Heidrich Gerson (risultato live 0-1) streaming video e tv : 18-21 1^ set (Beach Volley) : Diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson: info streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone D degli Europei di Beach Volley 2018 in Olanda. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. STREPITOSE! Menegatti/Giombini stravolgono il pronostico e battono le numero uno Laboureur/Sude : Un’impresa anche al femminile per questa stagione di Beach volley così avara di risultati. Arriva al primo turno del campionato Europeo e porta la firma di Marta Menegatti e Laura Giombini, all’ultimo torneo assieme prima del rientro di Viktoria Orsi Toth. Le azzurre, nella sfida di debutto al torneo continentale, primo match dei gironi preliminari, hanno superato 2-1 le tedesche Laboureur/Sude, teste di serie numero 1, reduci dal ...

Diretta/ Caminati-Rossi Heidrich Gerson - streaming video e tv : stato di forma azzurro (Europei Beach Volley) : Diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson: info streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone D degli Europei di Beach Volley 2018 in Olanda. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Caminati-Rossi Heidrich Gerson / Streaming viste e diretta tv - orario e risultato live (Europei Beach Volley) : diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson: info Streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone D degli Europei di Beach Volley 2018 in Olanda. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Menegatti Giombini-Kolosinska Kociolek/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Beach Volley) : diretta Menegatti Giombini-Kolosinska Kociolek: info Streaming video e tv della seconda partita del duo azzurro per il tabellone femminile agli Europei di beach Volley 2018.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:50:00 GMT)