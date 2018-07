Batwoman | un' eroina gay nel futuro di The CW prodotta da Gerg Berlanti

blogo

(Di mercoledì 18 luglio 2018)è pronta a scuotere l'Arrowverse, l'universo televisivo degli eroi DC creato da The CW e nato con Arrow, poi arricchito con The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl. Annunciato nel classico crossover in onda su The CW il prossimo dicembre, che riunirà i protagonisti delle quattro serie tv, il personaggio dipotrebbe presto avere una sua serie tv autonoma. Secondo quanto riportano i siti americani, The CW sta lavorando in vista del 2019, allo sviluppo di una serie tv suche, ovviamente, vedrà come protagonista la stessa attrice che sarà introdotta nel crossover tra le quattro serie tv del prossimo dicembre.da Warner Bros e Grege scritta da Caroline Dries ex produttrice esecutiva di The Vampire Diaries. prosegui la lettura, un'gay neldi The CWdapubblicato su TVBlog.it 18 luglio ...